Die unvermeidliche Rückkehr von Bitcoin zur Volatilität

Bitcoin ist aus seinem langen Dornröschenschlaf erwacht, wobei die Volatilität das Asset am Ende der letzten Woche erschütterte, als BTC schnell von 29.000 $ auf 26.000 $ fiel.

Die Märkte waren in letzter Zeit bemerkenswert stabil, mit einer Volatilität nahe dem Allzeittief und einer Spanne von Bitcoin um die 29.000-/30.000 $-Marke. Wie wir jedoch bereits vor ein paar Wochen gewarnt haben, handelt es sich hierbei um einen Vermögenswert, der auf Volatilität ausgelegt ist und die aggressiven Preisbewegungen immer wiederkehren würden. Wir haben das am Freitag gesehen.

Am 18. August um 21:35 Uhr GMT stürzte Bitcoin innerhalb von zehn Minuten sogar um rund 8 % ab, was Folgeeffekte bedeutete, die es seit den turbulenten Tagen des Jahres 2022 nicht mehr gegeben hatte.

Der Schritt von Bitcoin sollte nicht überraschend sein

Copy link to section

Während der Zeitpunkt in einem Marktsektor, der für seine Unvorhersehbarkeit berüchtigt ist, nicht vorhergesagt werden kann, war die Tatsache, dass eine solche Bewegung stattfinden konnte, bei Betrachtung der zugrunde liegenden Marktdaten offensichtlich. Dies soll keine rückblickende Betrachtung sein – wie gesagt, die Richtung und der Zeitpunkt der Bewegung waren sicherlich nicht leicht vorherzusagen. Aber diese plötzlichen Zuckungen des Bitcoin-Preises bleiben eine Gewissheit, auch wenn die Gewässer in letzter Zeit ruhig waren.

Einer der eklatantesten Gründe dafür ist die Liquidität. Die Markttiefe bleibt unglaublich gering, was bedeutet, dass sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen verstärkt werden können. Geringe Tiefe war schon vor dem FTX-Zusammenbruch ein Faktor, aber da sich einer der prominentesten Marktmacher in diesem Bereich, Alameda, im Rahmen des Skandals in Luft auflöste, gab es seitdem eine große Lücke in der Markttiefe.

Die folgende Grafik von Kaiko veranschaulicht diese Alameda-Lücke (sowie den eingetretenen Rückgang der Volatilität) gut.

Save

Andererseits waren Liquidität und Volumina an den Derivatemärkten robuster, wenn auch immer noch niedrig. Allerdings kann dies unter bestimmten Bedingungen auch dazu dienen, Preisbewegungen zu verstärken. Kaskadierende Liquidationen können den Preis erheblich drücken, wenn die Händler sich streiten – etwas, das wahrscheinlich im Rahmen der Aktion der letzten Woche geschah, als über 1 Mrd. $ liquidiert wurden (ein Blick auf die Daten von Coinglass ergab, dass die Aufteilung 844 Mio. $ bei Long-Händlern und 196 Mio. $ bei Short-Händlern betrug).

In the past 24 hours , 174,892 traders were liquidated , the total liquidations comes in at $1.04 billion

Long

$843.83M

Short

$196.13Mhttps://t.co/C47AgBCcTk#BTC pic.twitter.com/TOL753FteD — CoinGlass (@coinglass_com) August 18, 2023

Größter Rückgang seit FTX

Copy link to section

Alles in allem war dies der größte tägliche Rückgang des Bitcoin-Preises seit neun Monaten, als die Märkte angesichts des überraschenden Niedergangs von FTX in Panik gerieten. Der Rückgang um 7 % am Freitag war die stärkste Bewegung in beide Richtungen seit dem 17. März, als Bitcoin aufgrund der Krise der Silicon Valley Bank und einer Neuausrichtung der Erwartungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Zinssätze um 9,4 % stieg.

Betrachtet man die Volatilität auf Jahresbasis, so zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend seit den Turbulenzen bei den Regionalbanken im März, wobei der Aufschwung in der vergangenen Woche spürbar war. Das makroökonomische Umfeld ist natürlich wie immer ein Faktor, wobei die Renditen am Freitag stark anstiegen und die große Bewegung auslösten.

Bitcoin ist nun auf dem Niveau gesunken, auf dem es zuletzt im Juni gehandelt wurde. Allerdings hat es insgesamt immer noch ein hervorragendes Jahr hinter sich, in dem es fast alle Risikoanlagen übertrifft und bisher um 56 % zulegt.

Dies ist alles andere als eine Katastrophe und das Leben des Vermögenswerts wird wie immer weitergehen. Es ist lediglich eine Erinnerung für diejenigen, die auf den Kryptomärkten selbstgefällig werden, dass die Volatilität, zumindest derzeit, im Wesentlichen in diesem Vermögenswert programmiert ist.

Im Vergleich zu den meisten anderen Anlageklassen sind nicht nur die kryptospezifischen Risiken erhöht (wie wir in den letzten 18 Monaten wiederholt gesehen haben), sondern auch die Marktstruktur selbst ist so aufgebaut, dass Bitcoin anfällig für solch starke Bewegungen ist. Das macht es zu einem so faszinierenden Vermögenswert für Händler und warum das relative Fehlen der jüngsten Volatilität so viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Und das, ohne überhaupt in den anhaltenden Regulierungssturm einzutauchen, der in diesem Jahr viele Wendungen erlebt hat – eine Geschichte, die noch lange nicht vorbei ist und in Zukunft zweifellos erneut für Überraschungen sorgen wird.

Schließlich haben wir es mit einer weitgehend beispiellosen makroökonomischen Situation zu tun, mit einer nach wie vor hohen Inflation und einer erheblichen Verschärfung der makroökonomischen Bedingungen in jüngster Zeit, während die Arbeitslosigkeit nahe an einem Rekordtief liegt und die Wirtschaftsdaten relativ stabil sind. Dies erhöht die Sensibilität des Marktes, was wir letzte Woche mit der Entwicklung der Renditen in vollem Umfang gesehen haben.

Bitcoin ist immer noch Bitcoin, und das bedeutet Volatilität. Die letzte Woche hat uns daran erinnert, dass Bitcoin, auch wenn er eine kleine Pause eingelegt hat, im Kern immer noch derselbe Vermögenswert ist.