Der USD/SEK-Wechselkurs stieg auf den höchsten Stand seit November 2022, da die Divergenz zwischen der amerikanischen und der schwedischen Wirtschaft andauert. Das Währungspaar stieg auf einen Höchststand von 11,08, was etwa 8 % über dem Tiefststand dieses Jahres lag.

Die Divergenz zwischen den USA und Schweden

Die USA und Schweden bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Einerseits gibt es Anzeichen dafür, dass die amerikanische Wirtschaft wächst, wobei einige Ökonomen für dieses Jahr eine jährliche Wachstumsrate von 6 % erwarten.

Wichtigen Teilen der Wirtschaft geht es gut. Beispielsweise war der Immobilienmarkt lebendig, obwohl die Zinssätze auf den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten stiegen. Baubeginne, Baugenehmigungen und Immobilienpreise blieben robust.

Am wichtigsten ist, dass die Inflation sinkt, während die Verbraucherausgaben stark ansteigen. Die Arbeitslosenquote liegt nahe dem niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahrzehnten. Daher hat die Federal Reserve angedeutet, dass sie die Zinsen in den kommenden Monaten weiter anheben könnte.

Schweden hingegen durchlebt eine schwierige Phase. Die Inflationsrate lag im Juli bei 9,3 % und damit höher als in den meisten Ländern Europas. Analysten gehen davon aus, dass es länger dauern wird, bis es in die Nähe des von der Riksbank gesetzten Ziels von 2 % kommt.

Auch in anderen Teilen der Wirtschaft verschlechtert sich die Situation. Beispielsweise befanden sich die Immobilienpreise in den letzten Monaten im freien Fall. Die Preise sind 2022 um 12 % gesunken und es gibt Anzeichen dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die Situation wird durch die steigenden Zinsen verschlimmert, die die Hypothekenzinsen in die Höhe getrieben haben. Anders als im Vereinigten Königreich sind die meisten Hypotheken in Schweden frei schwebend, was bedeutet, dass die Hypothekenzahlungen der Schweden sprunghaft angestiegen sind.

Daher gehen Analysten davon aus, dass der schwedische Wirtschaftsabschwung länger als erwartet andauern wird. In einem kürzlich veröffentlichten Vermerk erklärten die Analysten der Swedbank, dass die Verlangsamung der Wirtschaft noch mindestens zwei Jahre andauern wird.

USD/SEK-Prognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich das USD/SEK-Währungspaar in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Kürzlich überschritt er die wichtige Widerstandsmarke bei 10,98, den höchsten Punkt am 6. Juli. Das Währungspaar stieg über die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, während sich der Relative Strength Index (RSI) seinem überkauften Niveau nähert.

Daher ist der Weg des geringsten Widerstands für dieses Währungspaar aufwärts gerichtet, wobei das nächste Niveau bei 11,50 liegt. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 10,90.