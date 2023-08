Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, ein ebenso großer Erfolg zu werden wie das Internet selbst, sagt Barry Glassman, der Gründer und Präsident von Glassman Wealth Services.

KI ist eine wirklich transformative Technologie

Es wird erwartet, dass der KI-Markt bis zum Ende dieses Jahrzehnts mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von fast 37 % wachsen wird. In einem aktuellen Interview mit CNBC sagte Glassman:

Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, jedes Unternehmen zu verändern. Ich glaube, dass KI ebenso transformativ sein wird wie das Internet selbst. Genau wie das Internet wird es auch hier Veränderungen geben.

Interessanterweise hält er es für möglich, dass die derzeitigen Nischenanbieter auf lange Sicht nicht die größten Gewinner sind – ähnlich wie Cisco, das einige Jahre lang eine großartige Investition in das Internet war, bis andere die Macht übernahmen.

Einfach ausgedrückt: Künstliche Intelligenz wird weiterhin schnell wachsen und wahrscheinlich Platz für alle haben – sei es ein technologieorientiertes Unternehmen oder ein Nicht-Technologieunternehmen; ein Nischenplayer oder ein aufstrebendes Projekt wie Shiba Memu.

Shiba Memu integriert KI in das Marketing

Shiba Memu ist eine kürzlich eingeführte Plattform, die die Magie erforscht, die künstliche Intelligenz in die Welt des Marketings bringen kann.

Diese selbstvermarktende KI-Lösung kann an eine Reihe praktischer Anwendungen angepasst werden. In einem auf seiner Website verfügbaren White Paper bezeichnet sich Shiba Memu als „Marketing-Kraftpaket“ und prahlt damit, dass es die Arbeitsbelastung von 100 Marketingagenturen bewältigen könne.

Was dieses Projekt jedoch besonders faszinierend macht, ist die Tatsache, dass es von „SHMU“ angetrieben wird – seiner nativen Meme-Coin.

Es ist zu beachten, dass Meme-Coins im letzten Jahr ein 20 Mrd. $-Markt waren, während sie zu Beginn der Pandemie nicht einmal ein Würstchen wert waren. Neben der künstlichen Intelligenz ist das ein weiterer schnell wachsender Markt, von dem Shiba Memu profitieren möchte.

Der SHMU-Preis steigt alle 24 Stunden

SHMU – die native Meme-Coin, die derzeit im Vorverkauf ist, unterscheidet sich von ihren Mitbewerbern vor allem in zweierlei Hinsicht.

Erstens steigt der SHMU-Preis alle 24 Stunden. Zum Beispiel kostet der Token zum Zeitpunkt des Schreibens 0,023 $, und der nächste Preisanstieg ist in etwa 16 Stunden geplant. Zweitens wird SHMU einen tatsächlichen Nutzen haben, sobald Shiba Memu sein mit Spannung erwartetes KI-Dashboard im letzten Quartal dieses Jahres auf den Markt bringt.

Es wird erwartet, dass die genannte Einführung die Nachfrage ankurbeln und anschließend zu einem Preisanstieg führen wird. Aber auch ohne das KI-Dashboard besteht großes Interesse an der SHMU-Coin. In nur etwa zwei Monaten des Vorverkaufs hat der Meme-Coin bereits mehr als 2,3 Mio. $ aufgebracht.

Nach dem Vorverkauf wird Shiba Memu an Kryptobörsen live gehen, was normalerweise zu einer höheren Nachfrage führt und daher dazu beitragen kann, den SHMU-Preis weiter in die Höhe zu treiben.

Könnte Shiba Memu (SHMU) von Zinssenkungen profitieren?

Wie bereits erwähnt, wird Shiba Memu wahrscheinlich davon profitieren, da die Märkte für künstliche Intelligenz und Meme-Coins in den kommenden Jahren weiter wachsen. Kurzfristig könnte es auch von mehreren Rückenwinden für den gesamten Kryptoraum profitieren.

Wenn die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities & Exchange Commission) beispielsweise einen Bitcoin-Spot-ETF genehmigt, wovon viele ausgehen, wird dies das institutionelle Interesse an Kryptowährungen ankurbeln und die SHMU als Teil dieses Marktes wird wahrscheinlich davon profitieren.

CryptoPRNR – ein Influencer, der über digitale Assets spricht, prognostizierte kürzlich auch, dass Shiba Memu zu den vier Top-Kryptowährungen gehört, von denen erwartet wird, dass sie bei der nächsten Krypto-Rallye übertreffen werden. Die native Meme-Coin ist auf dem besten Weg, den Vorverkauf am 1. September mit einem Gewinn von fast 120 % zu beenden.

Und obwohl der Fed-Vorsitzende Jerome Powell weiterhin die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen in Aussicht stellt (hier mehr dazu), ist die Gesamtinflation in den USA auf etwa 3 % gesunken, was darauf hindeutet, dass die Zentralbank nun kurz vor dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus steht. Sobald sie eine Wende vollzieht, könnten risikofreudige Anlagen wie SHMU größere Wetten erfahren und in der Folge einen Preisanstieg erleben.

