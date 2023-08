Der DAX-Index hat sich in den letzten Tagen erholt. Der Index stieg am Mittwoch auf einen Höchststand von 16.000 € und lag damit über dem Tiefststand dieses Monats von 15.473 €. Er bleibt jedoch deutlich unter dem bisherigen Jahreshoch von 16.540 €. Insgesamt ist der deutsche DAX 40-Index seit seinem Tiefststand im Jahr 2022 um mehr als 35 % gestiegen.

Sorgen um Deutschland bleiben bestehen

Der DAX-Index hat sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt, da die Sorgen um die deutsche Wirtschaft bleiben bestehen. Jüngste Wirtschaftszahlen haben gezeigt, dass die größte Volkswirtschaft in Europa zu kämpfen hat und Analysten erwarten, dass sie die langsamste Erholung unter den Industrieländern haben wird.

Die deutschen Unternehmen haben mit mehreren Herausforderungen zu kämpfen. Erstens gibt es einen anhaltenden Arbeitskräftemangel, der die Löhne so schnell wie nie zuvor steigen lässt. Die am Dienstag veröffentlichten Daten zeigen, dass die Löhne im 2. Quartal um 6,6 % gestiegen sind.

Zweitens kämpfen die Unternehmen auch mit den steigenden Kosten für ihre Geschäftstätigkeit. Zwar ist die Inflation von ihrem pandemischen Höchststand zurückgegangen, doch haben die Unternehmen nach wie vor zu kämpfen und verzeichnen geringere Gewinnspannen. Zuletzt sind die Erdgaspreise wegen möglicher Streiks in Australien in die Höhe geschnellt.

Außerdem kämpfen die Unternehmen in Deutschland, wie auch in anderen Ländern, mit den hohen Zinsen, die die Liquidität in der Region beeinträchtigt haben. Am Montag veröffentlichte Daten zeigten, dass die Geldmenge in Europa auf den niedrigsten Stand seit Jahren gesunken ist.

Vor diesem Hintergrund kündigte die deutsche Koalitionsregierung eine neue Steuererleichterung für Unternehmen in Höhe von 7 Mrd. € an, um die Unternehmen im Land zu unterstützen. Der Plan, der als Wachstumschancengesetz (Growth Opportunities Law) bekannt ist, hat eine Laufzeit von vier Jahren.

Während viele Unternehmen diesen Schritt begrüßten, sind einige Analysten der Meinung, dass die Steuersenkungen nicht weit genug gehen.

Die meisten DAX-Konstiuenten schrieben im August rote Zahlen. Zu den Spitzenreitern im Index gehörten Münchener Rück, Allianz, Brenntag, Fresenius und SAP. Auf der anderen Seite waren Infineon, Siemens Energy, Siemens Healthineers, Siemens AG, Zalando und BMW die größten Verlierer im Index.

Prognose für den DAX-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DAX 40-Index in den letzten Monaten in einer engen Spanne bewegt hat. Er blieb zwischen der wichtigen Unterstützung bei 15.464 € und dem Widerstand bei 16.433 €. Der Index konsolidierte an den 25- und 50-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMA).

Die Average True Range (ATR) hat sich seitwärts bewegt und nähert sich dem niedrigsten Stand seit Jahren. Daher werden die Aktien in nächster Zeit wahrscheinlich in dieser Spanne bleiben. Die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsmarken liegen bei 15,465 € bzw. 16,433 €.