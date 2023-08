Vorverkauf von Shiba Memu endet bald – Shibarium hilft Shiba Inu, neue Meilensteine zu erreichen

Der Wettbewerb bei den Meme-Token hat gerade erst begonnen. Investoren haben einen Tag und ein paar Stunden Zeit, um Shiba Memu (SHMU) Token zu kaufen. Danach wird der Meme-Raum einen neuen Herausforderer mit einem neuen KI-Blickwinkel haben, SHMU. Und das, obwohl der Start von Shibarium eine erhöhte Aktivität für den Rivalen Shiba Inu mit sich bringt. Der SHMU-Vorverkauf, der vor etwa zwei Monaten gestartet wurde, hat 2,38 Mio. $ eingebracht. Anleger können den Token vor Ablauf des Vorverkaufs auf der Website des Unternehmens kaufen.

Shibarium steigert die Transaktionsaktivität für Shiba Inu

Lange Zeit ist die Shibarium Bridge ein Wunschtraum geblieben. Die Layer-2-Blockchain für Shiba Inu wurde als potenzieller Game-Changer gepriesen. Shibarium führt neue Anwendungsfälle für Shiba Inu und Ökosystem-Token ein. Das Metaverse, DeFi und Web 3.0-Gaming sind einige der erwarteten Anwendungsfälle. Shibarium wird auch die Skalierbarkeit von Shiba Inu erhöhen, indem es die Gasgebühren und kostspieligen Transaktionen senkt. Diese Gebühren fallen auf dem primären Layer-1, Ethereum, an.

Der Traum von einem robusten und wertvollen Shiba Inu-Ökosystem ist in vollem Gange. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Start am 16. August wurde die Bridge am Montag voll funktionsfähig.

Die Aufregung um ein funktionierendes Shibarium ist nun offensichtlich. Shibarium hat über 599.000 Transaktionen mit einer durchschnittlichen Blockzeit von 5 Sekunden verzeichnet. Die Gesamtzahl der Wallet-Adressen beträgt mehr als 431.700, Tendenz steigend.

Analysten glauben, dass Shiba Inu mit der Einführung von Shibarium ein massives Wachstum bevorsteht. Dies könnte den Wert der Meme-Kryptowährung und der Ökosystem-Tokens in die Höhe schnellen lassen. In der Zwischenzeit strebt Shiba Memu einen Platz in diesem Meme-Bereich an, wobei ein schnell stattfindender Vorverkauf die Nachfrage zeigt.

Warum Shiba Memu?

Die Anleger haben Shiba Memu aufgrund seines Anwendungsfalls im Bereich der künstlichen Intelligenz gezeichnet. Wie Sie vielleicht wissen, ist künstliche Intelligenz in diesem Jahr fast zu einem Modewort geworden. In Kombination mit dem viralen Meme-Label veranlasst KI die Anleger dazu, sich ein Stück von Shiba Memu zu sichern, sobald der Vorverkauf endet.

Im Grunde ist Shiba Memu ein Selbstvermarktungsprojekt. Die KI kann Marketingideen lesen, interpretieren und verbessern, um sich selbst zu vermarkten. Sie tut dies ohne menschliches Zutun, was das Projekt nachhaltig und einzigartig macht. Für die Zukunft strebt Shiba Memu an, ein leistungsfähiges Marketing-Machtinstrument zu werden.

Darüber hinaus suchen Investoren nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten durch Blockchain und Krypto. Shiba Memu verfügt über ein KI-Dashboard, auf dem Benutzer mit dem Roboter interagieren können. Die Nutzer können Fragen stellen, Ideen einbringen und sich über die neuesten Entwicklungen in der kreativen Werbung informieren.

Mit den oben genannten Anwendungen ist Shiba Memu nicht nur ein Meme-Projekt, sondern hat einen realen Anwendungsfall. Dies könnte dem Token einen Vorsprung vor Konkurrenten wie Shiba Inu verschaffen.

Vorverkauf von Shiba Memu und Wertsteigerung des Tokens

Der Vorverkauf von Shiba Memu findet in acht Wochen statt, wobei nur noch ein Tag und ein paar Stunden verbleiben. Ein einzigartiger Aspekt des Vorverkaufs ist, dass der Wert des Tokens täglich um 18 Uhr GMT steigt. Zum Beispiel begann der Vorverkauf mit einem SHMU-Wert von nur 0,011125 $. Der aktuelle Wert von SHMU beträgt 0,024175 $, wobei der Vorverkauf mit einem Preis von 0,0244 $ endet.

Der konstante Anstieg des Wertes ist vergleichbar mit der Bewegung der Meme-Token. Sie gibt den Anlegern ein Gefühl für den Token, bevor der Preis möglicherweise steigt, wenn er an der Börse notiert wird. Frühe Investoren werden auch Token mit einem höheren Wert beanspruchen, wenn der Vorverkauf endet.

Sollten Sie jetzt in Shiba Memu investieren?

Bei Shiba Memu läuft ein Countdown bis zum Ende des Vorverkaufs. Investoren haben eine letzte Chance zu investieren, bevor der Vorverkauf endet und der Token sich auf eine Notierung vorbereitet.

Die Geschichte zeigt, dass die meisten Meme-Kryptowährungen nach der Notierung starke Bewegungen verzeichnen. Der Wert von Shiba Memu könnte von diesem Trend profitieren und nach der Notierung stark ansteigen. Daher macht der Kauf von SHMU im Vorverkauf mehr Sinn.