Was kommt als nächstes für Coinbase? USDC wird als Diversifikator in einem unsicheren Markt gesehen

Coinbase (Nasdaq:COIN) erwirbt eine Beteiligung an dem Kryptoanbieter Circle Internet Financial. Im Zuge der Übernahme wird das Joint Venture zwischen Coinbase und Circle, das Centre Consortium, aufgelöst.

„Centre wird nicht länger als eigenständiges Unternehmen existieren und Circle wird als Emittent von USDC bestehen bleiben, wobei alle Verantwortlichkeiten für die Führung und den Betrieb von Centre intern übernommen werden”, sagten Circle-CEO Jeremy Allaire und Coinbase-CEO Brian Armstrong vor zwei Wochen in einem Blogbeitrag.

Die Erklärung fügte hinzu, dass mit zunehmender regulatorischer Klarheit für Stablecoins auf der ganzen Welt ein separates Governance-Gremium wie Centre nicht mehr notwendig ist. Circle wird die volle Kontrolle über die Ausgabe und Verwaltung von USDC übernehmen. Zuvor war das Centre Consortium, das 2018 von Coinbase und Circle gegründet wurde, für die Ausgabe zuständig, aber jetzt wird Circle der einzige USDC-Emittent sein.

Die Ankündigung bestätigte auch, dass die Einnahmen aus den Zinsen der Dollarreserven, die die USDC-Token unterstützen, weiterhin zwischen den beiden Unternehmen geteilt werden, obwohl die Aufteilung jetzt gleich ist.

Die beiden Unternehmen fügten hinzu, dass USDC auf sechs neuen Blockchains eingeführt werden soll. Die Coinbase-Aktie stieg aufgrund dieser Nachricht um 3 %. Die Aktie hatte im Vormonat 30 % verloren, obwohl sie seit Jahresbeginn immer noch um 123 % gestiegen ist.

USDC-Reserven sind geschrumpft

Copy link to section

Das Duo hofft, dass der Schritt dazu beitragen kann, USDC zu stützen, der seit März dieses Jahres erhebliche Abflüsse zu verzeichnen hat. Der Stablecoin war in den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank verwickelt, wobei 8 % der Reserven, die USDC-Tokens unterstützen, in der nun untergegangenen Bank gehalten wurden. USDC verlor im Zuge des Vorfalls seine Bindung und fiel an den Börsen auf bis zu 88 Cent, erholte sich jedoch wieder, als die US-Regierung einschritt, um die Einlagen bei der SVB zu garantieren.

Neben der Bankenkrise litt der Stablecoin auch unter dem großen regulatorischen Druck in den USA und hat gegenüber dem in Europa ansässigen Konkurrenten Tether erheblich an Wert verloren. Seit Coinbase von der SEC verklagt wurde, ist die Marktkapitalisierung von USDC um 40 % gesunken, was Abflüssen in Höhe von 17 Mrd. $ entspricht.

Mit der Rückkehr zu Coinbase erhofft sich die größte börsennotierte Börse der Welt durch die Abschaffung des Joint Ventures eine weitere Diversifizierung ihrer Einnahmequellen. Der Kryptomarkt litt während der Baisse im letzten Jahr unter einem enormen Rückgang des Volumens, wodurch die Einnahmen von Coinbase entsprechend einbrachen.

Zwar haben sich die Kryptopreise – und die Coinbase-Aktie – in diesem Jahr wieder erholt, aber das Volumen, die Liquidität und das Interesse an diesem Markt liegen immer noch unter dem Höhepunkt der Hausse. Coinbase ging im April 2021 an die Börse, kurz bevor der Markt im November desselben Jahres seinen Höchststand erreichte, und liegt trotz der 122%-igen Rallye in diesem Jahr immer noch 80% unter dem Kurs vom ersten Tag.

Diversifizierung der Einnahmen

Copy link to section

Anfang dieses Monats meldete Coinbase die Ergebnisse des zweiten Quartals, die das schwierige Umfeld widerspiegeln. Obwohl die Kryptopreise zu Beginn des Jahres stark anstiegen, gingen die Einnahmen der Börse zurück.

Die Börse bemüht sich um eine Trendwende, was durch zwei Entlassungsrunden im letzten Jahr deutlich wurde. Die Ergebnisse zeigten auch, dass sich die Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr halbiert haben. Im Hinblick auf die Ankündigung in dieser Woche in Bezug auf UDCS, jedoch scheint es relevant zu beachten, dass zum ersten Mal, der Anteil von Coinbase außerhalb des Handelsumsatzes größer als der Handelsplatz war.

51 % der Gesamteinnahmen wurden durch Abonnements und Dienstleistungen erzielt (entspricht 335 Mio. $). Eine Schlüsselkomponente sind dabei die Zinserträge – bei einer Verzinsung von über 5 % für T-Bills ist es leicht zu verstehen, warum große Stablecoins so lukrativ geworden sind. Dies wurde durch den atemberaubenden Gewinn von 850 Mio. $ deutlich, den Tether im zweiten Quartal dank seiner 72,5 Mrd. $ an T-Bills erzielte.

Diese Diversifizierung der Einnahmen ist für Coinbase von entscheidender Bedeutung. Das Handelsvolumen war sehr volatil und ist, wie bereits erwähnt, in den letzten zwei Jahren stark gefallen. Betrachtet man das Volumen über alle zentralen Börsen hinweg, so sehen wir jetzt Niveaus, die zuletzt im Jahr 2020 gesehen wurden.

Coinbase wurde erst 2012 gegründet und profitierte von der starken Volatilität von Bitcoin, wobei das Unternehmen im Einklang mit der Popularität von Bitcoin explodierte. Als es im April 2021 an die Börse ging, wurde es mit fast 100 Mrd. $ bewertet.

Seitdem hat es jedoch die Schattenseiten der Bitcoin-Volatilität zu spüren bekommen – der Preisverfall hat das Handelsvolumen nach unten gezogen und die COIN-Aktie mitgerissen. Daher der Wunsch, so gut wie möglich zu diversifizieren, obwohl es auch wichtig ist, zu beachten, dass die Stablecoin-Reserven untrennbar mit der Gesundheit des gesamten Kryptosystems und damit auch mit dem Bitcoin-Preis verbunden sind.

Ein Vergleich des Coinbase-Aktienkurses mit dem Bitcoin-Kurs seit dem Börsengang von Coinbase zeigt, wie abhängig die Börse vom sensiblen Kurs der weltweit größten Kryptowährung ist – und wie sehr sie sich auch unterdurchschnittlich entwickelt hat.

Wenn man den Nasdaq als weiteren Maßstab hinzufügt, wird die grausame Natur der Leistung von Coinbase noch deutlicher:

Wie geht es für Coinbase weiter?

Copy link to section

Der Kampf für Coinbase war seit dem Börsengang immens. Und während die oben beschriebene Diversifizierung ein kluger Schritt ist, ist die Realität, dass dies ein Vermögenswert ist, der immer an der Hüfte mit Bitcoin verbunden sein wird.

Auf der USDC-Seite hat er gegenüber seinem größten Konkurrenten Tether, der vor kurzem ein Allzeithoch von 84 Mrd. $ erreicht hat, stark an Boden verloren und besitzt einen dominierenden Anteil von zwei Dritteln des Stablecoin-Marktes. Klicken Sie auf “Zeitleiste abspielen” in der untenstehenden Grafik, um zu sehen, wie sich die Marktkapitalisierung von USDC im Vergleich zu USDT entwickelt hat – letzterer hat einen Marktanteilssprung von 26 % zu verzeichnen, obwohl die Marktkapitalisierung der Stablecoins insgesamt um 18 % gesunken ist.

Die Herausforderungen sind hier also vielfältig. Dennoch ist die Partnerschaft zwischen Coinbase und Circle eine, die für beide Seiten Sinn macht. Coinbase bleibt trotz seiner Probleme eine der größeren Börsen. Vor allem in Anbetracht der anhaltenden Probleme mit Binance kann ihre Stellung als wichtige – und vertrauenswürdige – Fiat-Börse genutzt werden, um die Nutzung von USDC anzukurbeln.

Abgesehen davon ist die Regulierung hier ein Schlüsselfaktor. Coinbase wurde im Juni von der SEC verklagt, und obwohl die Meinungen über den Ausgang des Verfahrens geteilt sind, lässt sich nicht leugnen, dass dies zu einer zusätzlichen Unsicherheit führt und dass ein negativer Ausgang für das Geschäft von Coinbase einschneidend sein könnte. Es muss jedoch gesagt werden, dass die jüngsten positiven Urteile für Ripple und Grayscale in ihren jeweiligen Fällen ein gutes Zeichen für die Branche insgesamt sind.

Trotz der seit einigen Monaten zunehmenden Hoffnungen in Bezug auf die Regulierungsbehörden hat Tether den Vorteil, dass es seinen Sitz in Europa hat und somit einen Großteil der potenziellen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit USDC und Coinbase umgehen kann. In der Zwischenzeit kündigte EDX Markets seinen Start an, eine neue Kryptobörse, die von Namen wie Fidelity, Schwab und Citadel Securities unterstützt wird. Der First-Mover-Vorteil von Coinbase ist in den USA beachtlich, aber es könnte sein, dass es dort bald nicht mehr so einsam ist.

Wie sieht es mit der Flut von ETF-Anträgen aus, die kürzlich auf den Markt gebracht wurden? Dies könnte das Kapital weiter in Kryptowährungen treiben und somit ein Segen für Coinbase sein, aber es bietet auch eine weitere Möglichkeit für Anleger, in Bitcoin zu investieren, ohne ein Coinbase-Konto zu eröffnen. Sicher, es fühlt sich so an, als ob ETFs nichts als ein Netto-Positiv für den gesamten Raum sein würden, aber es lohnt sich, dies als einen Vorbehalt im Hinterkopf zu behalten.

Alles in allem liest sich die Nachricht über die neue Struktur hinter USDC wie ein vernünftiger Schritt. Coinbase kämpft jedoch an vielen Fronten, und die Unsicherheit ist hier groß (selbst für Krypto-Verhältnisse!). Die Aktie war bisher in diesem Jahr auf dem Vormarsch und liegt selbst nach einem Rückschlag immer noch 123 % im Plus. Vielleicht wird das Unternehmen eines Tages wieder an die glorreichen Zeiten der Pandemie anknüpfen und eine Bewertung von fast 100 Mrd. $ erreichen, aber es liegen noch enorme Hindernisse auf dem Weg.