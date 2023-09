Kansas City Chiefs – der Titelverteidiger des Super Bowl – treten zum Auftakt der NFL-Saison am 8. September gegen die Detroit Lions an.

Und damit verbunden ist eine große Handelsmöglichkeit, wie die Bank of America feststellt.

Bank of America sieht Aufwärtspotenzial bei Sportwetten-Aktien

Das Unternehmen teilte seinen Kunden kürzlich in einer Mitteilung mit, dass Sportwetten-Aktien typischerweise einige Tage vor der NFL-Saison zu steigen beginnen.

Online-Gaming-Aktien haben in der NFL-Saison und zu Beginn der NFL-Saison einen Aufwärtstrend erlebt, wenn auch danach weniger stark.

Zu diesem Zweck sind die Analysten der Bank of America davon überzeugt, dass Namen wie DraftKings, MGM und Ceasars in den kommenden Tagen davon profitieren werden, wenn die Fußballfans auf ihre Lieblingsteams wetten und den Online-Sportwetten, die bereits in einer Reihe von Staaten legalisiert wurden, Auftrieb verleihen.

Aber wer sagt denn, dass nur die Aktien von der NFL profitieren werden? Kürzlich eingeführte Plattformen wie Chancer.com, die im Herzen von Sportwetten und Online-Glücksspiel liegen, haben vielleicht genauso eine Chance wie die Aktien zu profitieren.

Chancer ist eine zuverlässige Plattform für soziale Wetten

Chancer ist ein Blockchain-basiertes Projekt, das mit dem sogenannten „Social Betting“ eine aufregende Variante des Online-Wettens bietet.

Die Idee besteht darin, Benutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Freunde oder Familie oder wen auch immer sie möchten, an einem Wettmarkt teilzunehmen, den sie selbst erstellen – und es muss nicht unbedingt die NFL sein. Sie haben Interesse, auf die bevorstehenden Wahlen zu wetten? Sicher. Eine lokale Veranstaltung? Warum nicht. Es liegt in Ihrer Hand, worauf Sie eine Wette abschließen möchten.

Wenn es sich um ein Sportereignis handelt, integriert Chancer aber auch Live-Streaming in seine Plattform.

Dies war also die Einführung in Chancer.com, hauptsächlich für Glücksspieler. Aber das Projekt ist ebenso faszinierend für Investoren, weil es von einem nativen Chancer-Token angetrieben wird, der seinen Wert auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage treibt.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet es sich im Vorverkauf und hat einen Wert von 0,011 $. Erfahren Sie hier mehr über $CHANCER.

Der Chancer-Token könnte vom schnellen Wachstum der Online-Wetten profitieren

Chancer hat durch den Verkauf seines BSC0-Tokens bereits mehr als 1,7 Mio. $ aufgebracht, was auf eine starke Nachfrage hinweist. Sobald der laufende Vorverkauf beendet ist, wird $CHANCER an Kryptobörsen notiert, was tendenziell ein Katalysator für Preissteigerungen ist.

Der namensgebende native Token könnte als Investition umso attraktiver sein, wenn man bedenkt, dass er auf Online-Wetten und digitales Glücksspiel setzt – ein Markt, für den in Zukunft eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10 % erwartet wird.

Bemerkenswert ist hier auch, dass sich der Kryptomarkt hinsichtlich des Transaktionswerts in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich etwa verdreifachen wird. Das ist auch ein schnelles Wachstum, von dem $CHANCER profitieren könnte, wenn man bedenkt, dass es sich im Kern um eine Kryptowährung handelt.

Einzelheiten zum Kauf des Chancer-Tokens finden Sie auf der Website.

Krypto-Rückenwind könnte auch für $CHANCER gelten

Und schließlich könnte $CHANCER von den vielen positiven Entwicklungen im Kryptobereich profitieren.

Beispielsweise hat ein US-Richter kürzlich in seiner Klage gegen die US-Börsenaufsichtsbehörde wegen eines Bitcoin-ETFs zugunsten von Grayscale entschieden.

Das ist ein bedeutender Schritt nach vorn, was die Einführung des besagten börsengehandelten Fonds betrifft – was bedeutsam ist, da viele Experten davon ausgehen, dass dies zu einem deutlichen Anstieg der Krypto-Nachfrage führen und somit erhebliches Aufwärtspotenzial bei BTC freisetzen wird.

Als Vorreiter bewegt sich der Kryptowährungsraum tendenziell parallel zum Bitcoin. Wenn der Bitcoin durch die Einführung eines Bitcoin-ETFs gestiegen ist, werden dies vielleicht auch die anderen Kryptowährungen tun, zu denen der Chancer-Token gehört.

Und dann ist da natürlich noch die Federal Reserve, die ihre Zinserhöhungen wahrscheinlich abgeschlossen hat oder zumindest kurz davor steht. Sobald sie zu einer lockeren Geldpolitik übergeht, könnten risikofreudige Vermögenswerte wie Kryptowährungen im Allgemeinen oder vielleicht $CHANCER im Besonderen profitieren.

Besuchen Sie hier die Chancer-Website, um mehr über die Plattform, ihren Vorverkauf und die Möglichkeiten, in sie zu investieren, zu erfahren.