DAX-Index: Weitere schlechte Nachrichten für deutsche Aktien

Der DAX-Index hat sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt, da die Dynamik zu Beginn des Jahres nachgelassen hat. Der Index, der die größten börsennotierten deutschen Unternehmen abbildet, notierte bei 15.738 € und damit nur wenige Punkte unter dem bisherigen Jahreshoch von 16.521 €.

Europäische Wirtschaftsschwäche

Copy link to section

Der DAX und andere europäische Indizes wie der CAC 40 und der FTSE MIB sind in letzter Zeit unter Druck geraten, da sich die Anleger weiterhin Sorgen um die Wirtschaft der Region machen.

Die am Donnerstag veröffentlichten Wirtschaftszahlen zeigten, wie schlecht es der europäischen Wirtschaft geht. In Deutschland zeigten Daten, dass die Industrieproduktion im Juli um 0,8 % zurückging, hauptsächlich aufgrund eines starken Rückgangs im Automobilbau. Es war der dritte Monat in Folge mit Rückgängen.

Der Bericht bedeutet, dass die Wirtschaft im 3. Quartal wahrscheinlich erneut schrumpfen wird. Sie ist in eine steile Rezession eingetreten, nachdem sie in den letzten drei Quartalen geschrumpft ist. Dies ist ein wichtiges Ereignis, da Deutschland die treibende Kraft Europas ist.

Ein zentrales Anliegen der deutschen Wirtschaft ist, dass sie größtenteils vom Automobilsektor abhängig ist. Da viele deutsche Unternehmen nun auf Elektrofahrzeuge umsteigen, bestehen Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wirtschaft. Elektrofahrzeuge erfordern weniger Arbeitskräfte und Unternehmen aus China und den USA haben einen großen Marktanteil.

Darüber hinaus haben die meisten deutschen Automobilunternehmen einen starken Marktanteil in China, wo Unternehmen wie Xpeng, Li Auto und Byd dominieren. In den USA haben Firmen wie Tesla und Hyundai einen starken Anteil am Elektrofahrzeugmarkt, während deutsche Unternehmen Probleme haben.

Eine weitere Sorge besteht darin, dass der deutsche Wohnungssektor einen starken Rückgang erlebt. Die Immobilienpreise brachen im Juni um 6,8 % ein, da die Hypothekenzinsen sprunghaft anstiegen. Mehrere Unternehmen der Branche haben kürzlich Insolvenz angemeldet.

Der DAX-Index gab nach erneut schwachen Konjunkturzahlen aus Europa nach. Laut Eurostat ist die Wirtschaft im 2. Quartal um 0,3 % gewachsen. Analysten glauben, dass die Erholung länger dauern wird. Europäische Zahlen sind für deutsche Aktien wichtig, da die meisten von ihnen den Block als größten Markt zählen.

Am wichtigsten ist, dass die Liquidität in Europa ausgetrocknet ist, da die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr mehrere Zinserhöhungen vorgenommen hat.

Prognose für den DAX-Index

Copy link to section

Save

Das Tages-Chart zeigt, dass der DAX-Index in den letzten Wochen unter Druck geraten ist. Vor dem jüngsten Ausbruch hatte er ein steigendes Keilmuster gebildet. In der Kursentwicklung ist dies eines der genauesten Abwärtssignale.

Der DAX-Index hat sich mittlerweile unter die 50- und 100-Tage Exponential Moving Averages (EMA) bewegt. Außerdem nähert er sich dem wichtigen Unterstützungsniveau bei 15.503 €. Daher vermute ich, dass der Index bald einen Abwärtstrend erleben wird, während die Verkäufer die wichtige Unterstützung bei 15.000 € anvisieren.