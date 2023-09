Der US-Dollar-Index (DXY) stieg diese Woche weiter an, da die Nachfrage nach dem Greenback auf einem erhöhten Niveau blieb. Er kletterte auf 104,77 $, den höchsten Stand seit mehr als fünf Monaten. Von seinem niedrigsten Stand in diesem Jahr ist er um mehr als 4 % gestiegen.

US-Dollar als sicherer Hafen

Der DXY-Index war diese Woche ein Lichtblick auf dem Finanzmarkt. Diese Rallye fand statt, als die Anleger die Stärke der amerikanischen Wirtschaft und die steigenden Rohölpreise beurteilten.

Brent, die internationale Benchmark, ist auf 90 $ gestiegen, während West Texas Intermediate (WTI) auf 87 $ geklettert ist. Dies bedeutet, dass die amerikanische Inflation länger als erwartet über 2 % bleiben wird.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve entweder im September eine weitere Zinserhöhung vornimmt oder die Zinsen für längere Zeit höher belässt.

Die neuesten Daten zeigen, dass sich die amerikanische Wirtschaft verlangsamt. Beispielsweise zeigten die BIP-Zahlen, dass die Wirtschaft im 2. Quartal um 2,1 % wuchs, was einem Rückgang gegenüber der vorherigen Schätzung von 2,4 % entspricht.

Die NFP-Daten (Non-Farm Payrolls) zeigten, dass die Wirtschaft im August lediglich 184.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat, während die Arbeitslosenquote auf 3,8 % stieg. Das Verbrauchervertrauen ist im August gesunken.

Darüber hinaus zeigte der Beige-Bericht der Fed, dass sich das Lohnwachstum in den meisten Fed-Regionen verlangsamte. Daher glaube ich, dass sich die Wirtschaft in den USA zwar verlangsamt, aber besser läuft als in anderen Ländern, insbesondere in Europa.

Der US-Dollar-Index steigt auch aufgrund der steigenden Renditen in den USA. Der genau beobachtete risikofreie Zinssatz bzw. die zehnjährige Rendite ist auf über 4 % gestiegen. Daher haben viele ausländische Anleger ihre Mittel in amerikanische Vermögenswerte wie Geldmarktfonds verlagert.

Der nächste wichtige Katalysator für den DXY-Index werden die bevorstehenden Aussagen einiger Fed-Beamter wie Goolsbee und Michele Bowman sein.

Prognose für den US-Dollar-Index

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der DXY-Index in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend befand. Es hat nun den wichtigen Widerstand bei 104,64 $ in eine Unterstützung umgewandelt. Der Index ist auch über die kurz- und längerfristigen gleitenden Durchschnitte gestiegen.

Die 200- und 50-Tage Exponential Moving Averages (EMA) bilden fast ein goldenes Kreuzmuster. Es hat sich ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster gebildet.

Daher wird der Index in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter steigen, während die Anleger den wichtigen Widerstand bei 105,96 $ anvisieren, dem höchsten Punkt am 8. März.