Der Preis von Binance Coin hat sich in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden, da die Sorgen um Binance zunehmen. Der BNB Coin notierte am Freitag bei 214$, ~40 % unter dem höchsten Stand in diesem Jahr.

Es bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich Binance

Copy link to section

Binance, die größte Kryptobörse der Welt, stand in den letzten Monaten stark unter Druck. Die größte Herausforderung war eine große Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC).

In der Klage wurden mehrere Vorwürfe erhoben, unter anderem, dass Binance Gelder vermischt, einen Schweizer Fonds zur Kursmanipulation genutzt, Dienstleistungen für US-Kunden angeboten und Wertpapiere angeboten hat, ohne sich an das Gesetz zu halten. Binance hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Außerdem haben einige hochrangige Führungskräfte von Binance die Börse verlassen. Zum Beispiel haben Gleb Kostarev und Vladimir Smerkis, leitende Beamte, die Russland beaufsichtigen, das Unternehmen verlassen. Dutzende anderer Führungskräfte haben das Unternehmen ebenfalls verlassen.

Gleichzeitig verzeichnet Binance einen weiteren Rückgang des Volumens der an der Börse gehandelten Vermögenswerte, während der Krypto-Winter andauert. Daten zeigen, dass Binance über ein Gesamtvermögen von über 57 Mrd. $ verfügt, wovon 50 Mrd. $ saubere Vermögenswerte sind.

Und am wichtigsten ist, dass das Gesamtvermögen der Binance Chain gesunken ist. Die BNB Chain verfügt nun über einen Total Value Locked (TVL) von 4,48 Mrd. $ und ist damit nach Ethereum und Tron der drittgrößte Player der Branche. Gemessen an der BNB verfügt die Chain über mehr als 21 Millionen Token, den niedrigsten Stand seit April 2021. Auf dem Höhepunkt hatte es über 66 Millionen Token in ihrem Ökosystem.

Die größten DeFi-Netzwerke in der BNB Chain sind PancakeSwap, Venus Finance, Radiant und Coinwind. PancakeSwap, eine führende dezentrale Börse, wurde von großen Börsen wie dYdX und Uniswap überholt.

Der BNB-Preis kämpft auch mit den allgemeineren Problemen auf dem Markt. So ist beispielsweise der Krypto-Angst- und Gier-Index zurückgegangen, während der US-Dollar-Index (DXY) auf ein 5-Monatshoch gestiegen ist.

BNB-Preisprognose

Copy link to section

Save

Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis von BNB Coin zu Beginn dieses Jahres bei 340 $ ein Triple-Top-Muster gebildet hat. Dieses Muster ist eines der genauesten Abwärtssignale in der technischen Analyse. Danach erfolgte ein Abwärtstrend unterhalb der Halslinie bei 264 $.

Der Preis von BNB Coin hat nun die wichtige Unterstützung bei 220 $ erreicht, den niedrigsten Stand vom 22. Dezember. Es hat auch ein rückläufiges Flaggenmuster gebildet. Daher vermute ich, dass der Coin einen Rückgang erleben wird, während die Verkäufer das nächste psychologische Niveau bei 200 $ anpeilen. Der Stop-Loss für diesen Handel liegt bei 230 $.