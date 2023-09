Der YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) hat sich aufgrund seiner attraktiven Rendite in diesem Jahr zu einem der Fonds mit der besten Performance für Anleger entwickelt. Der im Jahr 2022 aufgelegte Fonds verzeichnete in diesem Jahr in allen Monaten Zuflüsse.

TSLY hat mittlerweile über 667 Mio. $ an Vermögenswerten angezogen. Von ETF.com zusammengestellte Daten zeigen, dass die meisten dieser Zuflüsse im August erfolgten, als Anleger Mittel in Höhe von über 307 Mio. $ hinzufügten. Insgesamt verzeichnete TSLY in diesem Jahr Nettozuflüsse in Höhe von über 707,51 Mio. $, während sein Nettozufluss um 53 % gestiegen ist.

TSLY-Investoren werden von der äußerst hohen Dividendenrendite angezogen. Laut seiner Website hat TSLY eine Dividendenrendite von fast 50 % und ist damit einer der renditestärksten der Branche.

Der YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF ist ein Fonds, der darauf abzielt, am Kursanstieg der Tesla-Aktie zu partizipieren und gleichzeitig monatliche Erträge zu erzielen. Er erreicht dies durch den Einsatz von synthetischen Tesla Covered-Call-Optionen.

In diesem Fall besteht die Covered-Call-Strategie von TSLY aus drei Teilen. Erstens verfügt der Fonds über ein synthetisches Long-Engagement bei Tesla, das ihm hilft, an der Aktienrallye von Tesla zu partizipieren. Außerdem verfügt er über Covered Calls, die als Versicherungspolice für Tesla-Aktien dienen. Diese Covered Calls nutzt der Fonds, um Erträge zu erzielen. Schließlich investiert der Fonds auch in kurzfristige US-Staatsanleihen.

TSLY hat eine extrem hohe Auszahlungsrendite, was ihn für Einkommensanleger und Rentner attraktiv macht. Analysten warnen jedoch, dass der Fonds erhebliche Risiken aufweist, die die Rendite langfristig unrentabel machen könnten. Außerdem neigen die Ausschüttungen des Fonds dazu, von Monat zu Monat zu schwanken, was hauptsächlich auf die Volatilität der Tesla-Aktien zurückzuführen ist.