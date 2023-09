Der Preis von Tron (TRX) hat sich in den letzten Monaten recht gut gehalten, was ihn zu einem der leistungsstärksten Coins der Branche macht. Am Mittwoch stieg er auf 0,085 $, den höchsten Stand seit dem 29. Juli. Vom Tiefststand im Dezember ist er um mehr als 86 % gestiegen.

Zuflüsse bei JustLend dauern an

Der Tron-Preis hat sich gut entwickelt, unterstützt durch die steigenden Zuflüsse in sein DeFi-Ökosystem. Von DeFi Llama zusammengestellte Daten zeigen, dass der Total Value Locked (TVL) in den letzten 30 Tagen um mehr als 34 % gestiegen ist. Im Gegensatz dazu verzeichneten andere Plattformen wie Ethereum, Arbitrum und Avalanche in diesem Zeitraum einen Rückgang ihres TVL.

Bemerkenswert ist, dass Trons TVL in Bezug auf TRX sprunghaft angestiegen ist. Sie stiegen auf 79,8 Milliarden TRX-Tokens, den höchsten Stand seit Juni. Vor ein paar Monaten erreichten die Token einen Höchststand von über 108 Millionen. Ein genauerer Blick auf das Ökosystem zeigt, dass JustLend diese Entwicklung anführt.

JustLend, die größte Kreditplattform im Ökosystem, verzeichnete in den letzten 30 Tagen einen Anstieg seines DeFi-TVL um mehr als 34 %. Sein TVL ist auf über 4,8 Mrd. $ gestiegen. Es handelt sich um einen AAVE-Wettbewerber, der es den Menschen ermöglicht, zu leihen und zu verleihen.

🎉Market size of #JustLendDAO has surpassed $4.8 billion now!



🏦Market stability is maintained by a substantial amount of supplied and borrowed assets



👉Supply, Borrow & Earn Anytime at https://t.co/2GyoChYqEN pic.twitter.com/ad4hdG2Irl — JUST Foundation (@DeFi_JUST) September 20, 2023

Die Kreditplattformen befürchten, dass die Zinssätze in den letzten Monaten sprunghaft gestiegen sind. Infolgedessen befand sich die Rendite des US-Dollars in einem starken Aufwärtstrend. Der Geldmarktfonds (MMF) des US-Dollars ist auf über 5,5 % gestiegen.

Daher wenden sich Anleger dem sicheren US-Dollar zu, der ebenfalls eine hohe Rendite aufweist. Im Fall von JustLend liegt der TRX-Angebots-APY bei 2,56 %, während USDD, USDT und BTC bei 5,21 %, 0,51 % bzw. 0,02 % liegen.

Preisprognose für Tron

TRX-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der XRP-Preis in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Es hat einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Rot dargestellt ist, und nähert sich nun der oberen Seite.

Tron wird durch den 50-Tage- und 25-Tage-Exponential Moving Average (EMA) unterstützt. Der Preis liegt ebenfalls über der Ichimoku-Wolke, während sich der Relative Strength Index (RSI) auf das überkaufte Niveau bewegt hat.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Tron-Preis weiter steigen wird, während Käufer die obere Seite des Channels bei 0,09 $ anpeilen. Der Stop-Loss dieses Handels liegt bei 0,078 $.