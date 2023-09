Bitcoin könnte sich eines Tages von Aktien abkoppeln, aber das ist noch nicht passiert

„Kann Bitcoin jemals ein unkorreliertes Hedge-Asset werden, wie eine Art digitale Version von Gold?“

Es gibt wohl keine Frage, die ich häufiger von Kunden und Anlegern gleichermaßen höre. Und ich persönlich würde behaupten, dass sie zu den faszinierendsten in der gesamten Kryptowelt gehört.

Es ist ein Rätsel, an dem ich viel gearbeitet habe. Ich habe Dutzende von Modellen gebaut, alle möglichen Simulationen erstellt und, ehrlich gesagt, viel zu viel Zeit damit verbracht, an einer Frage zu arbeiten, die einfach noch nicht mit Sicherheit beantwortet werden kann (Lockdowns waren eine gute Ausrede, aber jetzt wird es immer schwieriger zu rechtfertigen, dass man 22 Stunden am Tag in einem Raum vor einem Laptop sitzt).

Wir können so viel theoretisieren, wie wir wollen – und ich habe meine Meinung –, aber Bitcoin ist ein Vermögenswert, den es erst seit 14 Jahren gibt, und daher ist unser Datenumfang winzig. Eigentlich tappen wir nur im Dunkeln.

Save

Tatsächlich kam Bitcoin im Januar 2009 auf den Markt, nur zwei Monate bevor der Aktienmarkt im März desselben Jahres seinen Tiefpunkt erreichte (nach einer Art Crash, vielleicht haben Sie darüber in Lehrbüchern gelesen oder vielleicht hat Google auch ein paar Informationen dazu). Im darauffolgenden Jahrzehnt erlebten wir einen der längsten und explosivsten Bullenmärkte aller Zeiten, einen reinen Aufschwung, der durch historisch niedrige Zinssätze und eine heiße Gelddruckmaschine angeheizt wurde.

Und doch waren die Leute bereit, Bitcoin als unkorrelierten Vermögenswert zu deklarieren, eine Möglichkeit, ein klassisches Aktien-/Anleihenportfolio zu diversifizieren. Aber bis zum letzten Jahr hatte es noch nie einen Bärenmarkt in der Gesamtwirtschaft gegeben! Sogar das Konzept eines positiven Zinssatzes war Bitcoin bis 2022 so gut wie fremd. Es als diversifizierenden Vermögenswert zu bezeichnen, wäre so, als würde jemand, der noch nie Alkohol getrunken hat, darüber diskutieren, ob Guinness oder Coca-Cola besser schmeckt. Wie soll man wissen, wie man in dieser Situation reagieren wird?

Nichts davon ist besonders aufschlussreich. Tatsächlich ist es absolut offensichtlich, genau wie die Antwort auf die vorherige Frage Guinness vs. Coca-Cola. Und wie gesagt, die Frage, ob sich Bitcoin in Zukunft von Risikoanlagen abkoppeln wird, bleibt die große Frage, ein faszinierendes Rätsel, das der Schlüssel zur gesamten Anlagethese ist.

Aber eines ist sicher und kann objektiv bewiesen werden: Bitcoin wird derzeit wie ein Hochrisiko-Asset gehandelt. Und das ist kein Hass – es ist einfach wahr!

Und doch kursieren jedes Mal, wenn wir auch nur den geringsten (und sehr kurzfristigen) Rückgang der Korrelation zwischen Aktien und Bitcoin sehen, Schlagzeilen wie „Bitcoin hat sich endlich entkoppelt“, „Bitcoin-Divergenz ist da“ oder “Bitcoin ist für die Absicherung deines Portfolios unerlässlich”.

Ich weiß nicht, ob es sich dabei um eine inhärente Voreingenommenheit von Interessenvertretern innerhalb der Branche oder um Engagement Farming handelt, aber es ist fast unmöglich, ein überzeugendes Argument zu finden, das dies unterstützt. Oft werden in solchen Erklärungen Korrelationskoeffizienten angegeben, etwa eine hochvolatile Pearson-Kennzahl über einen Zeitraum von 30 Tagen mit einem (vorübergehenden) Einbruch von 0,9 auf 0,5. Aber was sagt das aus?

Oder manchmal werden wesentliche lauernde Variablen übersehen. Ein Paradebeispiel hierfür war die regionale Bankenkrise im März, als der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank einen Anstieg des Bitcoin-Preises um 20 % auslöste. Hier war der ultimative Beweis dafür, dass Bitcoin außerhalb des Bereichs der Risikoanlagen angesiedelt ist, seine unvergleichlichen (Fiat-)Absicherungsqualitäten wurden voll zur Schau gestellt, oder?

Nicht wirklich. Denn in einem maroden Bankensystem sind die Erwartungen an die Fähigkeit der Federal Reserve, die Zinssätze in Zukunft anzuheben, gesunken – wie wir an der Abwägung der Wahrscheinlichkeiten am Fed-Futures-Markt sowohl vor als auch nach den SVB-Nachrichten erkennen konnten. Und was ist für Risikoanlagen optimistischer als eine gemäßigtere Wende bei den Zinserwartungen?

In Wahrheit ist es für die Frage, ob Bitcoin wie ein Risiko-Asset gehandelt wird, überflüssig, sich mit ausgefallenen Pearson-Koeffizienten zu befassen; es ist unnötig, komplexe Modelle zu erstellen; es ist alles andere als wesentlich, seine Tage an einem Laptop zu verbringen und mit irgendwelchen Zahlen herumzuspielen.

Um dies zu erkennen, muss man nur den Bitcoin-Preis gegen den technologielastigen Nasdaq auftragen. Manchmal ist die einfache Lösung die eleganteste. Seitdem die Inflation angezogen hat und die Wirtschaft in dieses neue Paradigma einer straffen Geldpolitik übergegangen ist (sagen wir im 1. Quartal 2022), wurde Bitcoin wie eine gehebelte Wette auf den Nasdaq gehandelt.

Ich liebe Bitcoin. Ich denke, dass es absolut faszinierend ist, seinen Platz in einem Anlageportfolio zu bewerten und über die zukünftige Entwicklung des Vermögenswerts zu spekulieren – und wie er in den makroökonomischen Bereich passt. Ich habe ein ganzes Buch über den Versuch geschrieben, die zukünftigen Renditen zu modellieren und genau diese Frage zu beantworten, welche Position er in einem Portfolio einnehmen sollte. Ich liebe es wirklich!

Aber im Moment wird Bitcoin wie ein Risiko-Asset gehandelt. Es kann sein, dass es eines Tages zu einer Entkoppelung kommt (und das ist eine Frage für ein anderes Mal), aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Es ist schwer, etwas anderes zu argumentieren, ungeachtet dessen, was wir oft von den Menschen in diesem Bereich hören.