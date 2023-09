Der USD/IDR-Wechselkurs blieb in einer engen Spanne, während die Federal Reserve und die indonesische Zentralbank divergieren. Das Paar blieb bei 15.400, dem höchsten Stand seit März dieses Jahres. Vom Tiefststand in diesem Jahr ist der Wechselkurs um mehr als 5,10 % gestiegen.

Entscheidungen der Fed und der Bank von Indonesien

Das USD/IDR-Paar befand sich nach seinem Tiefpunkt im Mai in einem starken Aufwärtstrend. Dieser Trend trat ein, als die Maßnahmen der Federal Reserve und der Bank of Indonesia unterschiedlich ausfielen.

Die jüngsten Daten zeigten, dass sich die Inflation in Indonesien in einem Abwärtstrend befindet, wie ich hier geschrieben habe . In den USA zeigten die Zahlen jedoch, dass die Gesamtinflation in den letzten beiden Monaten in Folge gestiegen ist. Die US-Inflation stieg im August um 3,7 %, den höchsten Stand seit Monaten.

Daher bewegten sich die beiden Zentralbanken in unterschiedliche Richtungen. Die Fed beschloss, die Zinssätze unverändert zu lassen und deutete auf eine weitere Zinserhöhung später in diesem Jahr hin. Investoren glauben, dass dies eine restriktive Zinspause war.

Die Fed versucht, eine weiche Landung zu erreichen, bei der sie die Inflation auf das 2 %-Ziel bringt, ohne eine Rezession zu verursachen. Leider bewegt sich die Inflation im Lande in die falsche Richtung, und die Situation wird sich wahrscheinlich noch verschlimmern.

Hierfür gibt es drei Hauptgründe. Erstens sind die Benzinpreise sprunghaft angestiegen, da der Preis für Brent-Rohöl auf den höchsten Stand seit mehr als 11 Monaten geklettert ist. Benzin ist ein wichtiger Inflationstreiber.

Zweitens ist ein Streik der Autoarbeiter im Gange, der wahrscheinlich zu höheren Neuwagenpreisen führen wird. Außerdem kommt es am Panamakanal zu einem Stau, der letztendlich zu höheren Preisen führen wird.

Andernorts war die Bank von Indonesien die erste große Zentralbank, die die Zinssätze senkte. Sie senkte den Zinssatz der Einlagefazilität auf 5 % und den Zinssatz der Kreditfazilität auf 6,50 %. Die Bank versucht damit, die Wirtschaft anzukurbeln, die Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

USD/IDR Technische Analyse

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der USD/IDR-Wechselkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Es hat einen aufsteigenden Channel gebildet, der in Schwarz dargestellt ist. Das Paar hat sich über die 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitte bewegt. Es ist auch über die wichtige Unterstützungsmarke von 15.217 (Hoch vom 10. Juli) gestiegen.

Daher wird das Paar wahrscheinlich weiter steigen, während Käufer den wichtigen Widerstandspunkt bei 15.500, der oberen Seite des Channels, anvisieren.