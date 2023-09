Der Aktienkurs von ING Group (AMS: INGA) stürzte am Freitag ab und wurde zu einer der Aktien europäischer Banken mit der schlechtesten Wertentwicklung. Die Aktie stürzte auf 12,43 €, den tiefsten Stand seit dem 2. August. Von seinem Höchststand in diesem Jahr ist der Kurs um mehr als 7,5 % gesunken.

Neue Bankensteuern in den Niederlanden

Die ING Group ist die größte niederländische Bank mit einem verwalteten Vermögen von fast 1 Billion €. Es bedient mehr als 14,9 Millionen Hauptkunden in den Niederlanden und anderen europäischen Ländern. Dies macht es zu einem guten Barometer für den Zustand der niederländischen Wirtschaft.

Der Hauptgrund für den Absturz des ING-Aktienkurses um mehr als 5 % ist ein neues Votum der niederländischen Regierung zur Steuererhöhung. Genauer gesagt stimmte sie für eine 70 %ige Erhöhung der Bankenabgabe, die ihrer Meinung nach mehr als 850 Mio. € einbringen wird.

Die Politiker stimmten außerdem für die Einführung einer Steuer auf Aktienrückkäufe, die ihrer Meinung nach mehr als 1,2 Mrd. € einbringen soll. Sie hoffen, mit dem Geld eine Erhöhung des Mindestlohns und der Kinderbetreuungsunterstützung finanzieren zu können. Analysten glauben, dass diese Steuern ING und andere Banken wie ABN Amro treffen werden.

Die jüngsten Ergebnisse zeigten, dass es der ING Bank gut ging. Der Gewinn vor Steuern stieg um 14 % auf 3 Mrd. €. Zu diesem Anstieg trugen die steigenden Zinssätze in Europa bei, wo die Europäische Zentralbank (EZB) sie auf den höchsten Stand aller Zeiten angehoben hat.

Banken wie ING profitieren von steigenden Zinssätzen, da sie zu höheren Nettozinserträgen führen. Die Herausforderung besteht darin, dass hohe Zinssätze tendenziell eine abnehmende Rendite haben, da sie zu höheren Ausfallraten führen.

Die andere Herausforderung besteht darin, dass die höheren Steuersätze zu Forderungen nach Spekulationssteuer geführt haben, die die Gesamtrendite der Aktionäre beeinträchtigen werden.

ING-Aktienkursprognose

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der ING-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand, unterstützt durch die steigende Rentabilität. Die Aktie hat dabei ein aufsteigendes Channel-Muster gebildet, das in Grün dargestellt ist. Am Freitag testete sie erneut die Unterseite dieses Channels.

Gleichzeitig fiel die Aktie unter die 25- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte. Der Relative Strength Index (RSI) hat ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet.

Daher wird zu diesem Zeitpunkt ein weiterer Abwärtstrend bestätigt, wenn die Aktie unter die untere Seite des Channels sinkt. Sollte dies der Fall sein, liegt die nächste wichtige Marke bei 12 €. Die Alternative wäre eine Rückkehr zur oberen Seite des Channels bei 13,53 €.