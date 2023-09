Die Layer2-Lösung Base von Coinbase gewinnt an Zugkraft und übertrifft Solana im TVL

Die Ethereum-basierte Layer2-Skalierungslösung von Coinbase, Base, hat seit ihrer Einführung im August einen rasanten Anstieg des Total Value Locked erlebt. Nachdem sie Cardano und Cronos überholt hat, zeigen die DeFiLlama-Statistiken, dass Base nun Solana überholt hat.

Der Total Value Locked von Base ist auf rund 370,29 Mio. $ gestiegen, während Solanas monatlicher Rückgang von 9,64 % sein TVL zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf 310,43 Mio. $ bringt. Außerdem liegt Base mit seinem Anstieg über Rivalen wie Cardano, Kava, Pulsechain und Cronos.

Die dezentrale Börse (DEX) Aerodome verfügt über digitale Vermögenswerte im Wert von 97,83 Mio. $ und ist damit das Top-Projekt auf Base. Eine dezentrale soziale Website, friends.tech, folgt mit 36,53 Mio. $, während das kettenübergreifende Netzwerk Stargate mit 24 Mio. $ an gesperrten Vermögenswerten den dritten Platz belegt.

Die am 28. August gestartete Aedrome-Börse ermöglicht es Einzelpersonen, AERO-Coins zu verdienen, wenn sie zur Liquidität beitragen. Das Projekt lockte bereits am 31. August Begeisterte an und an diesem Tag flossen 150 Mio. $ ein. Sein TVL stieg am 2. September weiter auf 200 Mio. $, bevor er von den Höchstständen um rund 50 % abrutschte.

Basis zieht Stablecoins an

Base hat etwa 115.993.548 USDC in seinen Smart Contract eingezahlt, was 27,2 % des Plattformvermögens ausmacht. Darüber hinaus machen Coinbases Wrapped Ether (CBETH) 10 % des TVL aus. Die Layer-2-Skalierungslösung verfügt über rund 60.000 aktive Benutzer und hostet 123 Protokolle.

Base bleibt weit hinter führenden Projekten zurück. Polygon verfügt beispielsweise über einen TVL von rund 780 Mio. $. Ethereum bleibt an dieser Front führend, da in seinen Smart Contracts über 21,1 Mrd. $ gebunden sind.

Base von Coinbase verstehen

Base ist eine Layer-2-Skalierungslösung basierend auf der Ethereum-Blockchain. Coinbase hat mit Optimism zusammengearbeitet, um Base zu starten, um eine kostengünstige, erstellerfreundliche und sichere Plattform für die Entwicklung von On-Chain-Apps zu gewährleisten.

Base ist mit dem Coinbase-Wallet und allen EVM-Wallets kompatibel und bietet verschiedene Anwendungsfälle, darunter Token-Austausch, Einführung von DAOs, Token-Bridging, Liquiditätsbereitstellung und Zahlungs-Apps.