Costco Wholesale Corporation (NASDAQ: COST) notiert über längere Zeit im Minus, obwohl das Unternehmen im vierten Geschäftsquartal überdurchschnittliche Ergebnisse meldete.

Jefferies-Analyst teilt seine Meinung zu Costco

Auch wenn der Lagerhaus-Einzelhändler mit seinen Mitgliedschaften die Schätzungen von Wall Street übertraf, waren in der Veröffentlichung seiner Gewinne Schwächen in den Vereinigten Staaten erkennbar.

Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen im kürzlich abgeschlossenen Quartal nur um 0,2 %, und jetzt, da die Rückzahlungen für Studienkredite wieder aufgenommen werden, werden die Dinge in Zukunft wahrscheinlich weiter an Schwung verlieren, so Jefferies-Analyst, Corey Tarlowe.

Wir haben eine Umfrage unter 600 US-Verbrauchern mit Studienkrediten durchgeführt. Die durchschnittliche Zahlung dürfte bei 460 $ pro Monat liegen, was den Geldbeutel vieler Menschen stark belasten könnte.

Die Costco-Aktie ist im Vergleich zu Jahresbeginn immer noch um 20 % gestiegen.

Wichtige Zahlen im Ergebnisbericht von Costco für das 4. Quartal

Gewinn von 2,16 Mrd. $ gegenüber 1,87 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls von 4,20 $ auf 4,86 $

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 10 % auf 78,94 Mrd. $

Der Konsens lag bei 4,79 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 77,72 Mrd. $

Auch die Einzelhandelsumsätze stiegen um 1,1 % stärker als erwartet

Costco verzeichnete auch im 4. Quartal einen Rückgang seiner E-Commerce-Umsätze um 0,8 %. In der Sendung „Worldwide Exchange“ von CNBC fügte Tarlowe von Jefferies heute Morgen hinzu:

Ich denke, angesichts des bevorstehenden Verbraucherumfelds muss man ein bisschen zögerlich sein. Die Preisnachlässe sind etwas gestiegen; ich denke, das zeigt, dass der Verbraucher etwas angespannter geworden ist.

Dennoch behielt der Analyst heute sein „Buy“-Rating für die Costco-Aktie bei. Sein Kursziel von 640 $ für das Einzelhandelsunternehmen deutet auf ein weiteres Aufwärtspotenzial von 20 % hin.