Bitcoin steht vor dem Verfall von Optionen im Wert von 3 Mrd. $ vor Unsicherheit

Alle Augen richten sich auf den bevorstehenden monatlichen Optionsverfall am 29. September, bei dem Bitcoin (BTC)-Optionen im Wert von 3 Mrd. $ im Spiel sind.

Die Schlüsselfrage ist, ob der Bitcoin-Preis vor dem Verfall der Optionen über 26.000 $ bleiben wird.

Bitcoin-Marktstimmung vor dem Verfallstag

Das Bitcoin-Handelsvolumen ist in letzter Zeit auf ein Niveau gesunken, das seit über fünf Jahren nicht mehr erreicht wurde, was ein klares Bild vom Zustand des Marktes vermittelt. Trotz der zunehmenden Anerkennung von Bitcoin in China ist die Handelsaktivität an den Spot-Börsen deutlich zurückgegangen. Dieser Rückgang der Handelsaktivität ist in erster Linie auf die zunehmenden Ängste hinsichtlich der makroökonomischen Aussichten zurückzuführen. Es scheint, dass die Anleger zunehmend risikoscheuer werden.

Darüber hinaus nehmen traditionelle Finanzinstitute wie JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) eine vorsichtige Haltung ein, wobei die Bank Berichten zufolge Überweisungen im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten innerhalb ihrer Privatkundenabteilung verbietet. Dieser Schritt zielt darauf ab, sich gegen potenzielle betrügerische Aktivitäten zu schützen, spiegelt aber auch das Unbehagen der traditionellen Akteure gegenüber Kryptowährungen wider.

Der Dollar Strength Index (DXY), der den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht hat, gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. In der Vergangenheit hat dieser Index eine umgekehrte Korrelation mit risikofreudigen Vermögenswerten gezeigt und steigt häufig an, wenn Anleger Sicherheit in Cash-Positionen suchen.

Positive Erwartungen und Ungleichgewichte

Der bevorstehende Verfall von Optionen im Wert von 3 Mrd. $ am 29. September hat in der Krypto-Community große Aufmerksamkeit erregt. Doch die Geschichte hat eine Wendung genommen. Während das offene Interesse für diese Optionen derzeit bei 3 Mrd. $ liegt, könnten sich die positiven Erwartungen eines Bitcoin-Preisanstiegs auf 27.000 $ oder höher nicht erfüllen.

Das Ungleichgewicht zwischen Call- (Kauf) und Put-Optionen (Verkauf) ist offensichtlich: 1,9 Mrd. $ an offenem Interesse für Call-Optionen stehen 1,1 Mrd. $ für Put-Optionen gegenüber. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass, wenn Bitcoin bei Verfall in der Nähe von 26.300 $ bleibt, nur Kaufoptionen im Wert von 120 Mio. $ ausübbar sein werden. Das bedeutet, dass das Recht, Bitcoin zu höheren Werten zu kaufen, nutzlos wird, wenn der Preis bei Ablauf unter diesen Werten bleibt.

Mögliche Szenarien der BTC-Preisentwicklung

In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen und Optionspositionen gibt es vier wahrscheinliche Szenarien:

25.000 $ bis 26.000 $: Bei 1.400 Calls gegenüber 19.300 Puts ergibt sich ein Nettoergebnis zugunsten der Put-Instrumente von 430 Mio. $.

Bei 1.400 Calls gegenüber 19.300 Puts ergibt sich ein Nettoergebnis zugunsten der Put-Instrumente von 430 Mio. $. 26.000 $ bis 27.000 $: In diesem Bereich stehen 6.200 Calls 12.600 Puts gegenüber, so dass die Put-Instrumente um 170 Mio. $ begünstigt werden.

In diesem Bereich stehen 6.200 Calls 12.600 Puts gegenüber, so dass die Put-Instrumente um 170 Mio. $ begünstigt werden. 27.000 $ bis 27.500 $: Hier stehen 9.900 Calls 10.100 Puts gegenüber, was zu einem ausgeglichenen Ergebnis zwischen Call- und Put-Optionen führt.

Hier stehen 9.900 Calls 10.100 Puts gegenüber, was zu einem ausgeglichenen Ergebnis zwischen Call- und Put-Optionen führt. 27.500 $ bis 28.000 $: Mit 12.000 Calls und 8.900 Puts fällt das Nettoergebnis zugunsten der Call-Instrumente um 85 Mio. $ aus.

Damit die Bitcoin-Haussiers das Spielfeld ausgleichen können, benötigen sie einen Preisanstieg von 3,2 % ab 26.200 $, während die Baissiers nur eine bescheidene Korrektur von 1 % unter 26.000 $ benötigen, um am 29. September einen Vorteil von 430 Mio. $ zu erzielen.

In Anbetracht der jüngsten Preisbewegungen von Bitcoin und der vorherrschenden Marktstimmung bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin bis zum Verfallstag der Optionen unter 26.000 $ sinkt, hoch.