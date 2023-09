FEMY-Aktienkurs ist stark gestiegen: Ist Femaysis immer noch ein guter Kauf?

Der Aktienkurs von Femasys (NASDAQ: FEMY) hat in den letzten Tagen ein starkes Comeback erlebt, während die Anleger die FDA-Nachrichten des Unternehmens begrüßen. Der Aktienkurs stieg auf 1,71 $ und damit auf den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres. Seit dem Tiefststand in diesem Jahr ist der Kurs um mehr als 320 % gestiegen.

Femasys FDA-Zulassung

Femasys ist ein kleines Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung des weiblichen Fortpflanzungssystems befasst. Ziel des Produkts ist es, ein nicht-chirurgisches, proprietäres Verabreichungssystem anzubieten, das eine hohe Effizienz und geringere Kosten für die Anwenderinnen gewährleistet.

Femasys verfügt über eine Pipeline in Schlüsselbereichen. Das Produkt FemBloc ist für die Verhütungsindustrie bestimmt, während FemaSeed, FemVue und FemCath für die Unfruchtbarkeitsindustrie bestimmt sind. FemCerv ist im Bereich Biopsie angesiedelt. Die Unfruchtbarkeits- und Biopsieprodukte des Unternehmens sind bereits zugelassen und im Handel erhältlich.

Der Aktienkurs von Femasys stieg in dieser Woche sprunghaft an, nachdem die FDA eine 510(k)-Zulassung für FemaSeed erteilt hatte, das Spermien direkt in den Eileiter einer Frau transportiert. In einer Erklärung sagte die CEO des Unternehmens, Kathy Lee-Sepsick, dazu:

Die 510(k)-Zulassung von FemaSeed durch die FDA ist ein Beweis für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit der FDA bei der Entwicklung einer neuen Technologie, die den erheblichen ungedeckten Bedarf an weniger belastenden Unfruchtbarkeitsbehandlungen decken wird.

Femasys geht außerdem davon aus, dass die FDA auch FemBlock zulassen wird, ein Produkt, das eine dauerhafte Geburtenkontrolle und eine Bestätigung des Verschlusses per Ultraschall bietet. Das Produkt befindet sich derzeit in der zweiten Phase der klinischen Prüfung.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Einnahmen von Femasys in den drei Monaten bis zum 30. Juni auf über 320.000 $ gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum des letzten Jahres waren es 303.000 $. Der Nettoverlust stieg auf über 2,8 Mio. $.

Prognose für den Femasys-Aktienkurs

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der FEMY-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend befand. Er ist vom Höchststand aus um mehr als 90 % gefallen. Dabei hat die Aktie einen absteigenden Channel gebildet, der in Rot dargestellt ist.

Jetzt ist der Aktienkurs über die Oberseite dieses Channels gestiegen und hat den höchsten Stand seit Oktober erreicht. Er hat auch die 50- und 200-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA) überschritten.

Der Relative Strength Index (RSI) und der MACD tendieren nach oben. Daher vermute ich, dass der Aktienkurs in den kommenden Tagen volatiler sein wird, da einige Erstkäufer beginnen, Gewinne mitzunehmen.

Daher wird die Aktie wahrscheinlich erneut die wichtige Unterstützung bei 1 $, ~33 % unter dem aktuellen Niveau, testen. Bei einem Unterschreiten der 1 $-Marke wird die Aktie die Oberseite des Channels bei 0,7200 $ erneut testen.