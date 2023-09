Der Aktienkurs von Apple (NASDAQ: AAPL) befindet sich im freien Fall und könnte sich in den kommenden Tagen weiter verschlechtern. Die Aktie stürzte am Mittwoch auf einen Tiefstand von 170 $, den niedrigsten Stand seit dem 23. Mai. Von ihrem Höchststand in diesem Jahr ist sie um mehr als 13 % zurückgegangen, was bedeutet, dass sie in eine Korrekturzone eingetreten ist.

Apple hat ein Titanproblem

Copy link to section

Der Aktienkurs von Apple ist in letzter Zeit abgestürzt und die Situation könnte sich noch verschlimmern. Das Unternehmen steht nun vor einer der größten Herausforderungen seiner Geschichte, da die neuen iPhone 15 Pro-Versionen in die Kritik geraten sind.

Viele Nutzer haben berichtet, dass die iPhones extrem heiß werden, vor allem beim Aufladen und bei der Verwendung von umfangreichen Anwendungen und Spielen. Mehrere Nutzer, die mit dem Wall Street Journal sprachen, berichteten, dass das iPhone bis zu 50°C heiß wurde.

Experten begründeten dies mit der Tatsache, dass die neuen iPhone Pro-Versionen Titan in ihrer Struktur enthalten. Dieses Titan in Verbindung mit der dünnen Bauweise der Telefone führt dazu, dass die Telefone die Hitze nicht gut ableiten können. Es ist daher noch unklar, ob ein Software-Update das Problem lösen kann.

Es ist daher wahrscheinlich, dass Apple in den nächsten Monaten eine Reihe von iPhone-Rückgaben zu verzeichnen haben wird. Das bedeutet auch, dass sich der iPhone-Absatz in den kommenden Quartalen weiter verlangsamen könnte. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die iPhone-Verkäufe im 2. Quartal um 2,4 % auf über 39,4 Mrd. $ gesunken sind. Dies ist insofern bemerkenswert, da das iPhone für den Gesamtumsatz von Apple verantwortlich ist.

Apple hat auch mit dem starken US-Dollar zu kämpfen. Der US-Dollar-Index (DXY) ist auf den höchsten Stand seit Monaten gestiegen. Ein genauerer Blick zeigt, dass der chinesische Yuan in der Nähe seines niedrigsten Standes seit 2007 liegt, während sich der Euro dem Paritätsniveau nähert. Andere Währungen wie die türkische Lira und der russische Rubel sind ebenfalls stark gefallen.

Das hat zur Folge, dass das iPhone für die meisten Menschen unerschwinglich wird. In Verbindung mit der Tatsache, dass viele Menschen ihr iPhone länger behalten, könnte sich das Wachstum von Apple in Grenzen halten.

Kursprognose für Apple

Copy link to section

AAPL-Chart via TradingView

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die technischen Daten der Apple-Aktie nicht gut entwickeln. Auf dem Tages-Chart hat der Kurs die wichtige Unterstützung bei 171,96 $, dem Tiefststand vom 18. August, überschritten. Die Aktie hat auch das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level erneut getestet.

Die Apple-Aktie ist auch unter die 50- und 100-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitte (EMA) und die wichtige Unterstützung bei 174,92 $, dem Höchststand im August letzten Jahres, gefallen. Der Weg des geringsten Widerstands führt also nach unten, wobei das nächste Niveau bei 160 $, dem 50%-Retracement-Level, liegt. Dieser Wert liegt ~6,31 % unter dem aktuellen Niveau.