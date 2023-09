Bitcoin bewegt sich heute langsam nach oben, nachdem US-Gesetzgeber den Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde Gary Gensler “gedrängt” haben, die anhängigen Anträge für einen Spot-Bitcoin-ETF zu genehmigen.

Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses haben diese Woche einen Brief an die SEC geschrieben

In einem Brief an den Vorsitzenden Gensler einen Tag zuvor argumentierten die Abgeordneten Flood, Nickel, Emmer und Torres, dass ein Spot-Bitcoin-ETF im Kern dem Crypto Futures ETF ähnelt, der bereits die behördliche Genehmigung erhalten hat.

Insbesondere nach der Niederlage gegen Grayscale im letzten Monat habe die SEC keinen Grund, gegen einen Spot-Bitcoin-ETF anzukämpfen, fügten sie hinzu.

In der Tat ist ein regulierter börsengehandelter Fonds im besten Interesse des Schutzes der Krypto-Investoren, so die Abgeordneten des Repräsentantenhauses.

Angesichts dieser Entwicklung ist es denkbar, dass in den Vereinigten Staaten bald ein Spot-Bitcoin-ETF eingeführt wird, der das institutionelle Interesse steigern und zu einem Preisanstieg führen dürfte.

Aber es ist unwahrscheinlich, dass es sich nur um eine Bitcoin-spezifische Rallye handelt, wenn man bedenkt, dass sich der breitere Krypto-Raum tendenziell in die gleiche Richtung bewegt wie sein de facto Führer. Daher könnte auch der aufstrebende Token wie Memeinator davon profitieren.

Was Sie über Memeinator wissen müssen

Memeinator ist eine kürzlich eingeführte Plattform, die im Herzen zweier der am schnellsten wachsenden Märkte angesiedelt ist – Blockchain und künstliche Intelligenz.

In einem Weißbuch auf seiner Website sagt Memeinator, sein Ziel sei es, den Meme-Coins-Markt zu dominieren – einen Markt, der in den letzten zwei bis drei Jahren viele Menschen reich gemacht hat, vielen aber auch geschadet hat, da er voller Betrügereien ist.

Und genau das möchte Memeinator ein für alle Mal beheben. Es macht sich künstliche Intelligenz zunutze, um im Internet nach den schwächeren Meme-Coins zu suchen, und zerstört sie auf seinem Weg zur vollständigen Dominanz.

Memeinator wurde erst diese Woche im Vorverkauf angeboten und kostet derzeit 0,011 $.

Der Vorverkauf von Memeinator (MMTR) läuft auf Hochtouren

Was sich der Memeinator oder MMTR vorgenommen hat, scheint bei den Krypto-Enthusiasten gut anzukommen. Wenn man bedenkt, dass der Vorverkauf bereits fast 335.000 $ aufgebracht hat.

Einfach ausgedrückt scheint die Nachfrage nach diesem neuen Mitglied des Meme-Coin-Marktes stark zu sein – und das könnte zu einem weiteren Preisanstieg führen.

Es ist zu beachten, dass der Meme Coin in den ersten Wochen der Pandemie ein wertloser Markt war, der sich aber im Jahr 2022 bereits zu einem 20 Mrd. $ Markt entwickelte. Wenn sich dieses explosive Wachstum fortsetzt, wird der MMTR wahrscheinlich stark profitieren, zumal es sich um einen zweckgebundenen Token handelt.

Erwähnenswert ist hier auch, dass Memeinator seinen Vorverkauf voraussichtlich mit einem satten Plus von 132 % beenden wird.

Weitere Informationen zu Memeinator oder der MMTR-Coin finden Sie hier auf der Projektwebsite.

Wie schneidet Memeinator im Vergleich zu seinen Mitbewerbern ab?

Memeinator ist möglicherweise einfach eine bessere Investition als seine Meme-Kollegen, insbesondere weil es mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt, die auf den Finanzmärkten für den Hype sorgt, seit Microsoft die milliardenschwere Investition in OpenAI getätigt hat – das Unternehmen hinter ChatGPT.

Laut Statista wird der KI-Markt bis 2030 wahrscheinlich einen Wert von fast 2 Bio. $ haben, verglichen mit etwa 200 Mrd. $ zum jetzigen Zeitpunkt. Der Bereich der künstlichen Intelligenz hat sich in den letzten zwei Jahren bereits mehr als verdoppelt.

Wichtig ist auch, dass es sich bei MMTR im Wesentlichen um eine Kryptowährung handelt. Es ist also zu erwarten, dass der Rückenwind, der dem Kryptomarkt zugutekommt, auch für Memeinator positiv ist.

Beispielsweise hat die US-Notenbank Anfang des Monats die Möglichkeit zweier Zinssenkungen im nächsten Jahr angedeutet. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Zentralbank mit der Zinserhöhung fast fertig ist und in ihrer Geldpolitik langsam wieder eine lockere Haltung einnimmt.

Dieser Wechsel weckt in der Regel das Interesse an risikoreicheren Anlageformen wie Kryptowährungen. Es ist also denkbar, dass das Ökosystem der digitalen Assets im Jahr 2024 an Stärke gewinnen wird, was sich auch auf Memeinator auswirken könnte.

Wenn Sie mehr über den MMTR-Vorverkauf und die Möglichkeiten erfahren möchten, in ihn zu investieren, klicken Sie hier, um die Website zu besuchen.