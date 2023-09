Der S&P 500 drängt zum Zeitpunkt des Schreibens nach oben, nachdem die US-Notenbank bekannt gegeben hat, dass sie die Zinssätze diesen Monat unverändert lassen wird.

Die Bank of America hat heute ihr S&P 500-Ziel angehoben

Die Zentralbank hat jedoch angedeutet, dass sie den Leitzins wahrscheinlich noch in diesem Jahr noch einmal anheben wird.

Dennoch geht Savita Subramanian – eine Analystin der Bank of America – davon aus, dass sich die Marktbreite in Zukunft verbessern wird. Sie hat heute ihr Jahresendziel für den S&P 500-Index auf 4.600 angehoben, was auf ein weiteres Plus von 4 % hindeutet.

Rezession abgewendet, sagt der Konsens der Ökonomen … die Nettobotschaft unserer fünf Zielindikatoren ist optimistisch.

Der Referenzindex lag Ende Juli bei rund 4.590 Punkten, geriet jedoch seitdem aufgrund steigender Ölpreise und Ängste vor einer Schwäche der Weltwirtschaft ins Stocken.

Die Fed wird die Zinsen im Jahr 2024 wahrscheinlich nur zweimal senken

Am Donnerstag signalisierte der Dot-Plot zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr gegenüber vier, die er im Juni prognostiziert hatte, was die Aussage “höher für länger” untermauerte. Die Pressekonferenz des Vorsitzenden Jerome Powell können Sie hier ansehen.

Subramanian von BofA Securities ist jedoch davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz die Produktivität erheblich verbessern wird, was das künftige Gewinnwachstum ankurbeln wird. Ihre Forschungsnotiz lautet:

Produktivität, Effizienz, weniger arbeitsintensive KI gehören ebenso dazu wie die Automatisierung, die richtige Dimensionierung der Arbeitskräfte und Lohnanreize … Die Produktivität würde wahrscheinlich die Risikoprämie für Aktien senken.

Letzte Woche gab das Bureau of Labor Statistics bekannt, dass die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten im August um 0,6 % gestiegen sind, verglichen mit erwarteten 0,5 % und 0,2 % im Juli (Quelle). Der S&P 500 ist derzeit seit Jahresbeginn um mehr als 15 % gestiegen.