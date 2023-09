Die Inflation in den USA blieb im August trotz des sprunghaften Anstiegs der Energiepreise stabil, was die US-Notenbank zum Handeln zwingt. Die Daten der Statistikbehörde zeigen, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) den zweiten Monat in Folge gestiegen ist.

Er stieg von 0,2 % im Juli auf 0,6 % im August und lag damit über der Medianschätzung von 0,5 %. Im Jahresvergleich bedeutete dieser Anstieg einen Sprung von 3,7 % und damit den höchsten Stand seit einigen Monaten. Im Juli lag die Inflation noch bei 3,2 %.

Die vielbeachtete Kerninflationsrate stieg von 0,2 % im Juli auf 0,3 % im August. Im Jahresvergleich ging sie dann von 4,7 % auf 4,3 % zurück. Alle Jahreszahlen liegen nach wie vor über dem Zielwert der Federal Reserve von 2 %.

Leider könnte die Inflation noch eine Weile weiter ansteigen, da der Rohölpreises auf den höchsten Stand in diesem Jahr gestiegen ist. Brent stieg auf 92 $, während WTI, die amerikanische Referenzsorte, bei 87 $ liegt.

Rohöl ist ein wichtiger Bestandteil der Inflation, da sich sein Preis auf alle Produkte auswirkt. So ist beispielsweise der Benzinpreis auf über 3,85 $ angestiegen, was die Transportkosten in die Höhe treibt.

Diese Zahlen bringen die Federal Reserve in eine Zwickmühle. Einige Fed-Vertreter haben sich für eine weitere Zinserhöhung um 0,25 % auf der September-Sitzung ausgesprochen, während andere zu einer Pause tendieren. Die steigenden Inflationsdaten bedeuten also, dass die Fed nächste Woche eine Zinserhöhung beschließen könnte.

Die Herausforderung besteht darin, dass einige führende Zahlen zur Vorsicht mahnen, da die Zinssätze auf einem Zwei-Dekaden-Hoch verharren. So zeigten die am Mittwoch veröffentlichten Daten, dass der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypotheken auf 7,27 % gestiegen ist, während die Hypothekenanträge zurückgegangen sind.

Außerdem sind die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten-, Auto- und anderen Krediten weiter angestiegen. Dieser Trend könnte sich noch beschleunigen, wenn Millionen von Amerikanern Ende dieses Monats mit der Rückzahlung ihrer Studentenkredite beginnen.

Der vielbeachtete CME Fed Tracker geht davon aus, dass die Fed die Zinsen zwischen 5,25 % und 5,50 % unverändert lassen wird. Es ist unklar, ob sich dies nach den heutigen Inflationszahlen ändern wird.

