Altcoins, die im Oktober weiter steigen können: BCH, LINK, MKR, und RUNE

Der Kryptomarkt gewann in der Woche ab dem 25. September an Aufwärtsdynamik. Unterdessen nutzten einige digitale Token die verbesserten Hinweise, um zweistellige Gewinne zu verzeichnen. Bitcoin Cash (+13 %), Chainlink (+15 %), Maker (+13 %) und THORChain (+14 %) florierten diese Woche, und Santiment erwartet bis Oktober weitere Aufwärtstrends.

Quelle – Santiment

Während einige Altcoins einstellige Zuwächse verzeichneten, boomten Altcoins wie Maker aufgrund der verstärkten Benutzeraktivität. Invezz.com berichtete, dass der MKR-Preis auf Jahreshöchststände von über 1.500 $ kletterte, da die aktiven Adressen 10-Wochen-Höchststände erreichten.

Santiment erwartet von diesen Altcoins einen Anstieg im Oktober

Copy link to section

Während der Kryptowährungsmarkt seitwärts tendiert, geht die Analyseplattform Santiment davon aus, dass Bitcoin Cash, Maker, THORChain und Chainlink ihre Aufwärtsbewegungen auch im neuen Monat beibehalten werden.

Statement erwartet, dass die erhebliche Anhäufung der vier Altcoins durch Top-Bitcoin- und Tether-Wallets die erwartete Rallye auslösen wird.

Die erhöhte Akkumulation deutete auf ein erhöhtes Interesse an der Alternative hin, was sich in einer erhöhten Nachfrage niederschlug. Die Beibehaltung des Akkumulationsmusters würde beeindruckende Wertzuwächse begrüßen. Enthusiasten sollten jedoch weiter recherchieren, bevor sie in Kryptowährungen investieren.

Während BCH, MRK, RUNE und LINK im Oktober auf Preisanstiege vorbereitet zu sein scheinen, bleibt eine umfassende Marktanalyse von entscheidender Bedeutung, um solide Richtungsbewegungen zu bestimmen. Ein marktweiter Aufwärtstrend würde dazu führen, dass diese Altcoins beeindruckende Höchststände erreichen, während verstärkte Verkaufsaktivitäten die prognostizierten Aufwärtsbewegungen dämpfen könnten.

Prognose für den Kryptomarkt

Copy link to section

Der Kryptowährungsmarkt erwartet eine Erholung, da die meisten Vermögenswerte leichte 24-Stunden-Gewinne und bemerkenswerte wöchentliche Anstiege verzeichnen. Bitcoin und Ethereum legten in den letzten 24 Stunden um 0,01 % bzw. 1,22 % zu. Darüber hinaus stiegen die Marktführer in den letzten sieben Tagen um 1,47 % bzw. 4,96 %.

Quelle – Coinmarketcap

Der Krypto-Fear & Greed-Index ist mit 42 neutral und bestätigt die Möglichkeit marktweiter Aufwärtstrends. Es bleibt von entscheidender Bedeutung, mitzuerleben, was die bevorstehenden Sitzungen bringen werden.