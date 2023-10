Der Solana (SOL)-Preis setzte am Montag sein Comeback fort, da sich auf dem Markt ein Gefühl der Gier ausbreitete. Der Coin sprang am Montag auf 24,47 $, den höchsten Stand seit dem 15. August. Von seinem niedrigsten Stand in diesem Monat ist er um mehr als 39 % gestiegen.

Offenes Interesse bei SOL nimmt zu

Der Solana-Preis befand sich in den letzten Wochen in einem starken Aufwärtstrend, da die Nachfrage nach dem Token sprunghaft angestiegen ist. Gleichzeitig zeigen Daten am Terminmarkt, dass das offene Interesse bei Solana in den letzten Tagen sprunghaft angestiegen ist.

Das offene Interesse stieg am Montag auf 328 Mio. $, den höchsten Stand seit dem 15. August dieses Jahres. Von einem Tiefststand von 209 Mio. $ am 2. September hat es seinen Höhepunkt erreicht. Der größte Teil dieser offenen Positionen entfällt auf Binance und ist auf über 132,9 Mio. $ gestiegen. Es folgen Bybit, OKX, Bitget und dYdX.

Das offene Interesse ist eine wichtige Kennzahl, die von Anlegern und Händlern beobachtet wird. Es handelt sich um einen Wert, der die Anzahl der ausstehenden Derivatkontrakte für einen Vermögenswert angibt, der noch nicht abgewickelt wurde. Eine höhere Zahl ist in der Regel ein positives Zeichen.

Der Solana-Preis ist im Vorfeld des bevorstehenden Sam Bankman-Fried-Prozesses, über den ich hier geschrieben habe, sprunghaft angestiegen. Der Prozess ist für Solana wichtig, da es eine der größten Beteiligungen von FTX und Alameda Research war. FTX erwägt die Liquidation einiger seiner liquiden Mittel, darunter Solana, um seinen Kunden eine Rückerstattung zu gewähren.

Unterdessen ist der Solana-Preis sprunghaft angestiegen, da der Total Value Locked (TVL) in DeFi in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Der TVL ist in den letzten Monaten auf über 1,15 Mrd. $ gestiegen. Die Stablecoins im Ökosystem belaufen sich auf über 1,58 Mrd. $. Die größten Vermögenswerte im Ökosystem sind SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance und Lido.

Vor allem aber stieg der Solana-Preis, nachdem Washington ein kurzfristiges Ausgabengesetz verabschiedete, das einen Regierungsstillstand verhinderte.

Preisprognose für Solana

Das Tages-Chart zeigt, dass der SOL-Preis ein starkes Comeback erlebt hat, nachdem er am 11. September auf ein Tief von 17,23 $ fiel. Er erreichte mit 24 $ den höchsten Stand seit dem 15. August. Der Coin ist über den 50- und 100-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt (EMA) gesprungen, während der Relative Strength Index (RSI) den überkauften Bereich von 80 erreicht hat.

Daher sind die Aussichten für Solana optimistisch, wobei das nächste wichtige Niveau bei 26,15 $ liegt, dem Höchststand im Januar, März und April. Eine Bewegung über diesen Widerstand führt zu einem Anstieg auf ein Hoch von 32,32 $ (Hoch vom 14. Juli).