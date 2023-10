Der Hang-Seng-Index setzte in dieser Woche seinen unerbittlichen Ausverkauf fort, da die Sorgen über den US-Anleihemarkt und die chinesische Wirtschaft andauern. Der Index stürzte um mehr als 3 % ab und schloss bei 17.297 H$, dem niedrigsten Stand seit November letzten Jahres. Seit dem Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 24 % eingebrochen.

Bedenken gegenüber China und den USA bleiben bestehen

Die Sorgen um die amerikanische und die chinesische Wirtschaft sind nach wie vor groß. In China ist die größte Sorge der Immobiliensektor, der zusammenbricht. Evergrande und Country Garden, die Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 500 Mrd. $ und Tausende von unvollendeten Projekten haben, sind in Konkurs gegangen. Auch andere kleinere Bauträger sind zusammengebrochen.

Das Problem ist, dass die meisten Chinesen fest an die Immobilienbranche glauben. Daher neigen sie dazu, den größten Teil ihrer Ersparnisse in Wohnungen anzulegen, die sich über die Jahre hinweg gut entwickelt haben. Heute stehen mehr als 60 Millionen Wohnungen leer, und die Preise sind im Sinkflug.

All dies hat zur Folge, dass Schlüsselsektoren wie der Immobilien- und der Bankensektor in absehbarer Zeit unter starken Druck geraten werden. Außerdem besteht Ansteckungsgefahr, da die meisten Kommunalverwaltungen mit dem Verkauf ihrer Grundstücke an Bauträger Geld verdienen.

Unterdessen stürzte der Hang Seng Index ab, da die Sorgen um die amerikanische Wirtschaft anhielten. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg am Montag auf 4,7 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Auch die 30-jährige Rendite stieg auf den höchsten Stand seit Jahren.

Auslöser der amerikanischen Anleiheroutine sind die laufenden Zinserhöhungen der Fed und die steigenden Defizite. Schätzungen zufolge wird das US-Haushaltsdefizit in diesem Jahr fast 2 Bio. $ betragen, während die Gesamtverschuldung auf über 33 Bio. $ angestiegen ist. Außerdem werden die USA mehr Geld für Zinsen als für die Verteidigung ausgeben. Daher gibt es in der Weltwirtschaft erhöhte Risiken, da das Ausfallrisiko steigt.

Die meisten Hang Seng-Wähler schrieben am Dienstag rote Zahlen. Country Garden Services, New World und Link Real Estate sind um mehr als 6 % eingebrochen. Zu den weiteren Schlusslichtern zählten Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance und Meituan, die ebenfalls abrutschten.

Prognose für den Hang Seng-Index

HSI-Chart via TradingView

Das Tages-Chart zeigt, dass sich der Hang Seng Index in den letzten Monaten in einem starken Abwärtstrend befunden hat. Er hat die wichtige Unterstützung bei 17.535 H$, dem Tiefststand vom 22. August, unterschritten. Der Index blieb unter dem 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Er hat auch einen absteigenden Channel gebildet und befindet sich jetzt leicht über dessen Unterseite.

Der Index hat ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, was ein Abwärtssignal ist. Daher wird der Hang Seng Index wahrscheinlich weiter sinken, während die Risiken für die Wirtschaft bestehen bleiben. Sollte dies der Fall sein, wird die nächste wichtige Marke bei 16.820 H$ liegen.