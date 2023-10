Was könnte ein Regierungsstillstand für Shiba Memu bedeuten?

James Butterfill – der Forschungsleiter von CoinShares – erwartet, dass sich Bitcoin erholen wird, wenn die US-Regierung im nächsten Monat tatsächlich zum Stillstand kommt.

Wie kann ein Regierungsstillstand Bitcoin helfen?

Am späten Freitag unterzeichnete Präsident Biden ein Finanzierungsgesetz, das die Regierung für weitere 45 Tage lahmlegt. Der US-Kongress hat nun also bis zum 17. November Zeit, eine Einigung über die Finanzierung zu erzielen.

Einfach ausgedrückt, haben die Vereinigten Staaten den Stillstand nicht per se abgewendet. Es wurde lediglich mehr Zeit für das Repräsentantenhaus und den Senat gewonnen, um die Diskussionen fortzusetzen und in den nächsten Wochen hoffentlich einen Mittelweg zu finden.

Sollten sie jedoch scheitern, könnte die Regierung immer noch in einen Shutdown gedrängt werden – was dem Bitcoin einen Schub geben könnte, da sich die Anleger in Zeiten der Unsicherheit und Instabilität dem “digitalen Gold” zuwenden, wie Butterfill schreibt.

Dieses Szenario ähnelt der Pattsituation bei der Schuldenobergrenze Anfang des Jahres, die den Bitcoin-Preis Auftrieb gab.

Und die Stärke von Bitcoin – in Anbetracht der Tatsache, dass er in der Regel führend ist – wird sich wahrscheinlich auch auf andere Krypto-Token übertragen. Aufgrund der transitiven Eigenschaft der Gleichheit kann man also davon ausgehen, dass ein Regierungsstillstand das Interesse an Kryptowährungen wie Shiba Memu steigern wird.

Shiba Memu kombiniert Blockchain und KI

Shiba Memu hat in den letzten Monaten für eine starke Nachfrage gesorgt, da es ein Engagement in zwei der am schnellsten wachsenden Märkte bietet: Blockchain und künstliche Intelligenz.

Die kürzlich gestartete Plattform ist mit bis zu 100 Marketingagenturen vergleichbar, da sie künstliche Intelligenz nutzt, um die Eigenwerbung zu automatisieren.

Alles in allem ist Shiba Memu ein Projekt, das darauf abzielt, die Produktivität und Effizienz des Marketings zu maximieren. Aber das ist nur das Zweitinteressanteste an ihm. An erster Stelle steht die einheimische Meme-Coin oder “SHMU”, die alles antreibt, wofür sie steht.

SHMU strebt danach, aus dem Markt für Meme-Coins Kapital zu schlagen, der sich in den letzten drei Jahren aus dem Nichts zu einem Markt mit einem Volumen von 20 Mrd. $ entwickelt hat.

Der native Token von Shiba Memu befindet sich derzeit im Vorverkauf

Shiba Memu (SHMU) muss noch seinen Weg zu den Kryptobörsen finden

Shiba Memu hat nur ein paar Wochen gebraucht, um mehr als 3,4 Mio. $ durch den Verkauf seiner Meme-Coins zu sammeln. Das deutet auf eine starke Nachfrage hin, die sich in der Regel in einem Preisanstieg bei Finanzinstrumenten niederschlägt.

Das KI-Dashboard soll in den kommenden Monaten ebenfalls debütieren, was nach Meinung vieler die Nachfrage noch weiter ankurbeln wird.

SHMU ist ein einzigartiges und vielleicht lukrativeres Investment als seine Konkurrenten, da es potenziell von einer anhaltenden Euphorie rund um künstliche Intelligenz profitieren kann – ein Markt, der laut Statista bis 2030 um das Zehnfache wachsen wird.

Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird Shiba Memu an Kryptowährungsbörsen gehandelt werden, was die Nachfrage und schließlich auch den Preis weiter ankurbeln könnte.

Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, wird Shiba Memu an Kryptowährungsbörsen gehandelt werden, was die Nachfrage und schließlich auch den Preis weiter ankurbeln könnte.

Ein weiterer Krypto-Rückenwind, der SHMU helfen könnte

Es ist zu beachten, dass sich Bitcoin in diesem Jahr erholt hat, als eine Reihe von US-Finanzinstituten zusammenbrach.

Und ist es zweifelsfrei erwiesen, dass der Bankensektor nicht immer noch erhebliche Abwärtsrisiken birgt? Nicht ganz – sagte Martin Gruenberg letzte Woche – der Vorsitzende der US-FDIC. Er fügte hinzu, dass die anhaltende Inflation und die längerfristig höheren Zinssätze für die Banken nach wie vor zur Vorsicht mahnen.

Diese Abwärtsrisiken könnten, wenn sie sich tatsächlich realisieren, den nächsten Aufschwung der weltgrößten Kryptowährung einleiten. Und noch einmal: Bitcoin ist wie ein Extrovertierter auf Steroiden. Er lässt sich nicht allein auf eine Rallye ein. Er versucht, den gesamten Markt mit sich zu ziehen. Das könnte sich als weiterer Katalysator für Shiba Memu erweisen, da es sich im Grunde um eine Kryptowährung handelt.

Es ist erwähnenswert, dass eine SHMU auch deshalb spannender ist als ihre Konkurrenten, weil sie jeden Tag an Wert gewinnt. Zum Beispiel wird sie derzeit für 0,0311 $ gehandelt, wobei der nächste Preisanstieg in 20 Stunden ansteht.

Möchten Sie mehr über Shiba Memu (SHMU) erfahren? Klicken Sie hier, um die Projekt-Website zu besuchen.