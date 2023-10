Soll man den japanischen Yen kaufen, weil ausländische Anleger auf den lokalen Aktienmarkt setzen?

In diesen Tagen richten sich alle Augen auf den japanischen Yen (JPY), da der USD/JPY (wieder) die 150-Marke erreicht hat. Er kletterte von unter 130 im März und notiert nun in einem Bereich, in dem die Bank of Japan zuvor interveniert hatte.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung des Berichts über die Non-Farm Payrolls (NFP) am vergangenen Freitag sahen JPY-Händler, wie der USD/JPY-Kurs innerhalb weniger Minuten um drei große Zahlen (d.h. dreihundert Pips) fiel. Viele gingen davon aus, dass die Bank of Japan interveniert hat, aber eine offizielle Bestätigung gab es nicht.

Eine gesündere Herangehensweise an den Handel und das Investieren besteht jedoch darin, sich nicht darauf zu verlassen, dass eine Zentralbank etwas tut. Stattdessen ist es ratsam, eigene Nachforschungen anzustellen und mit der nötigen Sorgfalt vorzugehen.

Diejenigen, die den JPY über den Sommer gekauft haben, müssen mit einem großen Verlust rechnen. Viele haben wahrscheinlich das Handtuch geworfen.

Auf dem derzeitigen Niveau sieht der JPY jedoch attraktiv aus. Es könnte einige Zeit dauern, bis er sich erholt, aber auf dem derzeitigen Niveau ist er einen Versuch wert.

Auch aus fundamentaler Sicht scheinen sich die Dinge zu Gunsten des JPY zu wenden.

In einem Artikel der Financial Times von letzter Woche wurden die Worte des japanischen Premierministers Fumio Kishida hervorgehoben, der ausländische Investoren dazu aufrief, in die Zukunft Japans zu investieren. Ausländische Investoren kaufen jedoch bereits japanische Aktien auf einem Niveau, das sie seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen haben.

Um lokale Aktien zu kaufen, braucht man eine lokale Währung. Daher tauschen ausländische Investoren ihre Währung (sei es USD, EUR, AUD oder GBP) ein, um die lokale Währung – den JPY – zu kaufen.

Der Artikel unterstreicht also die Tatsache, dass die Nachfrage nach JPY stark ist.

Eine weitere interessante Wendung, die folgen könnte, kommt von Japans GPIF – Government Pension Investment Fund.

USD/JPY bei 150 könnte Änderungen in der GPIF-Allokation auslösen

Copy link to section

Im Jahr 2020 machte die Nachricht die Runde, dass der GPIF beschlossen hatte, den Anteil ausländischer Anleihen in seinem Portfolio um 10 % auf 25 % zu erhöhen. Natürlich bedeutete der Kauf ausländischer Anleihen den Verkauf der Landeswährung (JPY) und den Kauf von Fremdwährung, um für die Anleihen zu bezahlen.

Vielleicht ist es für den GPIF also sinnvoller, die Allokation wieder auf Japan zu verlagern – um in Japans Zukunft zu investieren. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, dass der USD/JPY nahe bei 150 gehandelt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies keine Niveaus sind, um den Yen zu shorten. Ganz im Gegenteil.