Der Tel Aviv-Index (TA 35) stürzte stark ab, da die Anleger auf den anhaltenden Krieg zwischen Israel und der Hamas reagierten. Der Index rutschte am Sonntag um mehr als 6,35 % ab und erreichte mit 1.690 ILS den niedrigsten Stand seit dem 25. Februar. Er bewegt sich auf dem niedrigsten Stand seit August 2021. Auch vom Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 11 % abgestürzt.

Krieg zwischen Israel und Hamas geht weiter

Die Börse in Tel Aviv stand am Sonntag ganz in Rot, während die Anleger über den anhaltenden Krieg in Israel nachdachten. Gleichzeitig kletterte der USD/ILS-Wechselkurs auf 3,98, den höchsten Stand seit 2015. Vom Tiefststand im Jahr 2022 ist er um mehr als 27 % gestiegen.

Der israelische Schekel und die Aktien stürzten ab, als sich die Anleger auf einen längeren Krieg in Israel einstellten. Ein Blick auf die wichtigsten Komponenten zeigt, dass alle Unternehmen im Minus lagen. Delek Group, ein Konglomerat in der Erdölindustrie, brach um mehr als 13 % ein. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen bei einer Fortsetzung des Krieges mit Störungen rechnen muss.

Die anderen großen Verlierer im Index waren Newmed Energy, Enlight und Shikun & Binui, drei große Unternehmen des Landes. Alle diese Aktien brachen am Sonntag um mehr als 12 % ein. Andere große Nachzügler im Index waren Electra, Melistron und Azrieli Group.

Nur ein Unternehmen, Teva, lag am Sonntag im grünen Bereich. Teva, ein führendes Pharmaunternehmen, wird von dieser Krise weniger betroffen sein, da es weltweit tätig ist. Das Unternehmen macht den Großteil seines Geldes in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2022 erwirtschaftete es 7,4 Mrd. $ in den USA, gefolgt von 4,3 Mrd. $ in Europa und 1,9 Mrd. $ auf dem internationalen Markt.

Die Entwicklung des TA 35-Index und des USD/ILS-Paares wird davon abhängen, wie lange der Krieg andauert. Sie wird auch davon abhängen, worauf sich der Krieg konzentrieren wird, und von den potenziellen Zuflüssen von Anlegern, die versuchen, den Rückgang auszunutzen.

Prognose für den TA 35-Index

Das Wochen-Chart zeigt, dass der Tel Aviv 35-Index in den letzten Tagen unter Druck stand. Er stürzte am Sonntag auf 1.690 ILS ab. Dies war ein wichtiges Unterstützungsniveau, da es auch der Tiefststand am 26. Februar war.

Der Index ist unter den 50- und 25-Wochen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gefallen. Er hat auch das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level erreicht, während der Relative Strength Index (RSI) gesunken ist. Daher wird ein weiterer Abwärtstrend bestätigt, wenn der Kurs unter die wichtige Unterstützung bei 1.600 ILS sinkt.

USD/ILS Technische Analyse

Auf dem Wochen-Chart sehen wir, dass sich der USD/ILS-Wechselkurs in einem starken Aufwärtstrend befindet, während der DXY-Index weiter ansteigt. Die Erholung des Paares ist auch auf die groß angelegten Proteste in Israel zurückzuführen, über die ich hier geschrieben habe.

Er hat den wichtigen Widerstandspunkt vom März 2020 erneut getestet. Der Kurs liegt über den 50- und 25-Wochen gleitenden Durchschnitten, während sich der RSI dem überkauften Bereich nähert.

Daher sind die Aussichten für den USD/ILS in den kommenden Tagen optimistisch, während die Käufer den wichtigen Widerstand bei 4 anpeilen. Ein Rückgang unter die wichtige Unterstützung bei 3,80 würde diese optimistische Sichtweise zunichte machen.