Der Aktienkurs von Palantir Technologies (NYSE: PLTR) hat nach einer Reihe von Großaufträgen und wachsenden globalen Risiken ein bemerkenswertes Comeback erlebt. Der Aktienkurs stieg am Dienstag auf 18 $, den höchsten Stand seit dem 7. August. Er ist in den letzten drei Wochen in Folge gestiegen, und zwar um über 200 % gegenüber dem niedrigsten Stand in diesem Jahr.

KI, Aufträge und globale Instabilität

Palantir Technologies hat sich in diesem Jahr gut entwicklet, da die Nachfrage nach Lösungen für künstliche Intelligenz gestiegen ist. Dank seiner bestehenden und künftigen Produktpalette, bekannt als AIP, wird das Unternehmen weithin als eine der Top-KI-Aktien auf dem Markt gelistet.

AIP ist eine Software-Suite, die es Unternehmen ermöglicht, Produkte schneller zu entwickeln, Projekte zu automatisieren und ihre Abläufe einfach zu optimieren. Einige Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen langfristig zu den Top-Gewinnern der KI-Branche zählen wird. Dieser Analyst nannte es den KI-Handel des Jahrzehnts.

Palantir Technologies hat in diesem Jahr auch Großaufträge gewonnen. Das Unternehmen hat kürzlich einen Großauftrag mit der britischen Regierung gewonnen, der eine umfassende Überarbeitung des National Health Service (NHS) vorsieht. Der Deal hat einen Wert von über 579 Mio. $ und wird dem NHS dabei helfen, medizinische Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und das gesamte System zu überarbeiten.

Die andere wichtige Neuigkeit war, dass Palantir Technologies von der amerikanischen Armee einen Auftrag über 250 Mio. $ erhielt. Dieser Deal wird dem Unternehmen dabei helfen, Forschung zu betreiben und Dienstleistungen in der KI-Branche zu entwickeln.

Der Aktienkurs von Palantir Technologies ist ebenfalls gestiegen, da die Welt immer gefährlicher wird. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon fast zwei Jahre an, und es besteht das Risiko, dass der Kampf zwischen Israel und der Hamas noch Monate dauern wird. Dies ist wichtig, weil Palantir Teil des sogenannten militärisch-industriellen Komplexes ist.

Analysten sind geteilter Meinung über den Kurs der Palantir-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 $, was einem Rückgang von 24 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht. Morgan Stanley hat die Aktie kürzlich herabgestuft, während Wedbush, Deutsche Bank und DA Davidson ihr Ziel angehoben haben.

Prognose für den Aktienkurs von Palantir

Das Tages-Chart zeigt, dass der PLTR-Aktienkurs seinen Tiefpunkt an der wichtigen Unterstützung bei 13,70 $ erreicht hat, die er seit dem 23. Juni, 18. August und 22. September nicht mehr unterschritten hat. Die Aktie hat sich über den 50- und 25-Tage gleitenden Durchschnitten bewegt, was ein positives Zeichen ist.

Am wichtigsten ist, dass die Aktie über den Widerstandspunkt bei 17,18 $ gestiegen ist, dem höchsten Stand am 8. Juni. Bei einem Anstieg über dieses Niveau hat die Aktie das sich bildende Kopf-Schulter-Muster aufgelöst. Daher sind die Aussichten für die Aktie optimistisch. Das nächste wichtige Niveau, auf das man achten sollte, ist das Jahreshoch von 20,22 $, das 13 % über dem aktuellen Niveau liegt.