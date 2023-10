Der Preis von Chainlink (LINK) geriet am Mittwoch nach einem wichtigen Durchbruch in der Token-Industrie unter Druck. Die Münze fiel auf ein Tief von 7,15 $, den niedrigsten Stand seit dem 25. September. Er ist vom Höchststand in diesem Monat um mehr als 12 % abgestürzt.

Chainlink hat sich zu einem der beliebtesten Netzwerke in der Token-Branche entwickelt. Das Netzwerk bietet Unternehmen und Organisationen über seine CCIP-Funktion Tools zur Tokenisierung ihrer Vermögenswerte.

Chainlink arbeitet mit Unternehmen wie ANZ Bank und Swift zusammen, um diese Branche voranzutreiben. Swift ist ein wichtiger Akteur in der Finanzdienstleistungsbranche, da es Tausende von Banken miteinander verbindet und täglich Milliarden von Dollar umsetzt.

Viele Unternehmen arbeiten inzwischen an Token-basierten Vermögenswerten. Die Londoner Börse (LSEG) gab kürzlich bekannt, dass sie die nächste Stufe der Tokenisierung der Plattform einleitet. Ziel ist es, dass die Börse ihre Aktien einem breiteren internationalen Publikum zur Verfügung stellt.

Die neueste Nachricht zur Tokenisierung wurde am Mittwoch veröffentlicht, als JPMorgan seine Blockchain-Sicherheitenabwicklung vorstellte. Die Transaktion, die über das Tokenised Collateral Network (TCN) abgewickelt wurde, half Blackrock, Anteile an einem seiner Geldmarktfonds in digitale Token umzuwandeln. Diese wurden dann an Barclays, die Gegenpartei der Transaktion, übertragen.

JPMorgan führte diese Transaktion über seine Onyx Digital Assets durch. Das Unternehmen hofft, dass diese Tokenisierungs-Technologie ihm helfen wird, Kosten zu sparen und die Transaktionsgeschwindigkeit in seinem Netzwerk zu erhöhen. Dies ist ein bemerkenswerter Meilenstein, da JPMorgan nach Vermögenswerten die größte Bank in den USA ist und monatlich Billionen von Dollar bewegt.

Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass andere Unternehmen der Branche die Tokenisierung übernehmen werden, wenn JPMorgan erfolgreich ist.

JPMorgan hat Chainlink bei dieser Transaktion nicht eingesetzt. Chainlink wird jedoch davon profitieren, wenn mehr Unternehmen die Technologie nutzen. Ein wichtiges Verkaufsargument ist, dass Chainlink über eine bewährte Technologie und Partnerschaften mit Organisationen wie Swift und Depository Trust Company verfügt.

Chainlink ist auch ein gut vernetztes Unternehmen, das Eric Schmidt als Vorstandsmitglied zählt. Eric, ein Milliardär, ist dafür bekannt, dass er Google von einem kleinen Unternehmen zum größten Suchmaschinen-Unternehmen der Welt geführt hat.