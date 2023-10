Der Aktienkurs von EasyJet (LON: EZJ) ist im Zuge des jüngsten Ausverkaufs auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken. Die Aktie fiel am Donnerstag auf einen Tiefststand von 402,3 Pence und damit um 23 % unter den Höchststand in diesem Jahr. Angesichts der anhaltenden Kostensorgen ist die Aktie in einen tieferen Bärenmarkt eingetreten.

Finanzergebnisse von EasyJet

Der Aktienkurs von EasyJet geriet ins Rampenlicht, nachdem das Unternehmen am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr veröffentlichte. Die Ergebnisse zeigten, dass der Gewinn des Unternehmens im 4. Quartal zwischen 650 und 670 Mio. £ liegen wird.

Der Gewinn vor Steuern (PBT) wird in der zweiten Jahreshälfte zwischen 850 und 870 Mio. £ liegen. EasyJet geht außerdem davon aus, dass seine Kapazität im nächsten Quartal um 15 % steigen wird. Vor allem aber hat EasyJet beschlossen, zu seiner Dividendenpolitik zurückzukehren.

Sie wird mit einer Ausschüttungsquote von 10 % beginnen und diese im nächsten Geschäftsjahr auf 20 % erhöhen. Die Unternehmensleitung ist der Ansicht, dass sie die Renditen für die Aktionäre in den nächsten Jahren noch weiter steigern kann.

Der Aktienkurs von EasyJet fiel aufgrund der anhaltenden Rentabilitätsrisiken, die sich aus den sprunghaft ansteigenden Treibstoffkosten ergeben. Die Preise für Flugzeugtreibstoff befinden sich in einem Aufwärtstrend, da der Rohölpreis weiter ansteigt. Auch Delta Airlines warnte in ihren Ergebnissen vom Donnerstag vor diesen Herausforderungen.

Dennoch gibt es gute Gründe, in EasyJet zu investieren. Zunächst einmal ist es zu begrüßen, dass das Unternehmen plant, seine Aktionäre mit Dividenden zu belohnen. Solange keine größere Krise eintritt, vermute ich, dass dieses Dividendenwachstum noch eine Weile anhalten wird.

Zweitens setzt EasyJet die Modernisierung seines Betriebs fort. Das Unternehmen hat Hunderte von Bestellungen bei Airbus aufgegeben. Die neuen A320 werden mehr Sitzplätze haben, was vor allem in der Hochsaison von Vorteil ist.

Drittens ist EasyJet eine bekannte Marke, die eine der stärksten Bilanzen der Branche aufweist. Aus den Daten geht hervor, dass das Unternehmen über 3,4 Mrd. £ an Barmitteln, 10,5 Mrd. £ an Gesamtaktiva und 8,6 Mrd. £ an Passiva verfügt.

Prognose für den Aktienkurs von EasyJet

Der Aktienkurs von EasyJet ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten. Die Situation verschlechterte sich am Donnerstag, nachdem das Unternehmen gute Ergebnisse veröffentlichte. Als der Kurs fiel, bewegte er sich unter die wichtige Unterstützung bei 408,6 Pence, dem Tiefststand vom 28. September und 25. August.

Die Aktie blieb unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und dem entscheidenden Widerstandswert von 440 Pence, dem Tiefststand vom 20. März. Daher wird der Aktienkurs wahrscheinlich weiter fallen, während die Verkäufer die nächste wichtige Unterstützung bei 380 Pence anvisieren. Diese Einschätzung deckt sich mit meiner früheren Prognose für EasyJet.