Höhere Zinssätze für längere Zeit – was bedeutet das für die Märkte?

Die zweite Hälfte des Handelsjahres war von einem sehr starken US-Dollar geprägt. Nur wenige Anleger hatten erwartet, dass der Dollar in nur wenigen Monaten so stark werden würde.

So fiel beispielsweise der EUR/USD-Kurs von 1,12 auf 1,04, ohne dass es zu einem nennenswerten Anstieg kam. Der USD/JPY-Wechselkurs stieg im gleichen Zeitraum von 140 auf 150.

Daher kann man sagen, dass der US-Dollar „en vogue“ ist. Den Anlegern gefällt es.

Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass dieselben Anleger, die den Dollar kaufen, sich auf dünnem Eis bewegen könnten? Das Gegenargument, das ich anführe, gibt es schon seit Jahrhunderten – die Zinssätze.

Die Geschichte der Zinssätze

Wenn ein Bild mehr als tausend Worte sagt, ist hier eines, das den Rückgang der Zinssätze in den letzten 700 Jahren zeigt, dank Visual Capitalist.

Was für heutige Anleger von Interesse ist, sind die letzten etwa zwei Jahrzehnte, als die Zinssätze so niedrig waren wie nie zuvor – in manchen Fällen sogar negativ. Wie hat sich ein solches Umfeld auf die Märkte ausgewirkt?

Was bedeutete das Niedrigzinsumfeld für die Märkte?

Zinssätze bewegen eine Wirtschaft. Wenn man heute einen Anleger fragt, welches wichtige Ereignis die Finanzmärkte in den letzten zwei Jahrzehnten beeinflusst hat, würde die Antwort wahrscheinlich lauten: die große Finanzkrise oder der Konkurs von Lehman Brothers.

Aber das eigentliche Phänomen, das die Märkte beeinflusste, war ein Niedrigzinsumfeld. Die Zentralbanken waren gezwungen, Aktivisten zu sein, die nach einer Lösung für die oben genannten und andere Krisen suchten – beispielsweise die COVID-19-Pandemie.

Mit anderen Worten: Es war kein typisches Marktumfeld.

Aufgrund des äußerst stimulierenden Verhaltens der Fed waren die Anleger optimistisch und begierig darauf, Vermögenswerte zu kaufen, und ihre einzige Sorge war die Angst, etwas zu verpassen. Schließlich war das Kreditfenster weit geöffnet.

Jetzt nicht mehr.

Höher für länger – das neue Mantra

Die Inflation gehört zum Auftrag jeder Zentralbank. In den Industrieländern ist ein realistisches Ziel für die Inflation 2 %.

Oder war es zumindest.

Das neue Mantra, das wir von den wichtigsten Zentralbanken im Jahr 2023 hören, ist, dass die Zinssätze länger höher bleiben werden. Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass die Inflation in absehbarer Zeit wieder auf 2 % zurückgeht. Daher wäre ein neues Inflationsziel wahrscheinlich angemessen – etwa 3 %?

Die Zinsen werden also in absehbarer Zeit nicht (signifikant) sinken. Aber was geschah das letzte Mal, als die Zinssätze 5 % oder mehr lagen?

1929 gilt als das Jahr der Weltwirtschaftskrise. Die Zinssätze haben 5 % erreicht und der schwerste Wirtschaftsabschwung der Geschichte begann.

Wir liegen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt bei 5 %!

Basierend auf dem oben dargestellten 700-Jahres-Diagramm stellt sich eine Frage: Was wäre, wenn der neue Trend (d.h. höhere Zinssätze) andauern würde?

(Fortsetzung folgt)