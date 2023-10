DeFi-Anleger verlassen BNB Chain; Decentraland (MANA) und InQubeta (QUBE) gewinnen an Dynamik

Die BNB Chain war früher ein lebhafter Knotenpunkt für dezentrale Finanzaktivitäten (DeFi). Allerdings hat sich die Stimmung unter den Anlegern deutlich verändert, was zum Rückgang des $BNB-Tokens beigetragen hat. In der Zwischenzeit erzeugen Kryptowährungen wie Decentraland ($MANA) und InQubeta ($QUBE) zunehmende Aufmerksamkeit und Dynamik innerhalb des Krypto-Raums.

Dieser Artikel wird die Faktoren untersuchen, die zum Exodus der Investoren aus der BNB Chain beitragen, und deren Auswirkungen auf den Utility-Token $BNB. Darüber hinaus wird er auch auf die wachsende Dynamik von Decentraland und InQubeta eingehen und warum man diese Altcoins im Auge behalten sollte.

InQubeta ($QUBE): Die KI-Krypto

InQubeta ($QUBE) entpuppt sich als formidabler Anwärter auf dem Kryptomarkt und zieht die Aufmerksamkeit für seine innovative Mischung aus künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie auf sich. Infolgedessen hat es eine beeindruckende Dynamik gewonnen und bis heute 3,5 Mio. $ in seinem Vorverkauf gesammelt. Da das Projekt nach seinem Start eine Welle der Akzeptanz erleben und in die Höhe schießen wird, ist es die beste neue Kryptowährung, in die man investieren kann.

Die wachsende Dynamik von InQubeta kann mit seinem einzigartigen Wertversprechen in Verbindung gebracht werden. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie will es die Fundraising-Landschaft der KI-Branche verändern. Darüber hinaus will es den Zugang zum KI-Markt demokratisieren und für alle öffnen. Daher wird sie die erste Crowdfunding-Plattform sein, auf der KI-Startups Geld über Kryptowährung beschaffen können.

Darüber hinaus trägt das lebendige Ökosystem, in dem Fundraising- und Investitionsaktivitäten stattfinden werden, zur Attraktivität der Plattform bei. Das Herzstück des Ökosystems wird ein NFT-Marktplatz sein, auf dem KI-Startups Geld beschaffen können. Darüber hinaus wird das $QUBE-Token, das reale Anwendungen wie Fundraising und Governance bietet, zum Wachstum des Systems beitragen.

Um Geldmittel zu beschaffen, werden KI-Startups Investitionsmöglichkeiten schaffen, die als NFTs tokenisiert und in Bits fraktioniert werden. Durch diese Aufteilung können Anleger unabhängig von ihrem Einkommen Anteile an KI-Unternehmen besitzen und in den Genuss erheblicher Dividenden kommen.

Wenn Sie zu den frühen Anwendern dieser neuartigen Innovation gehören möchten, folgen Sie bitte dem unten stehenden Link, um am Vorverkauf teilzunehmen. Das Projekt befindet sich derzeit in der vierten Phase und der Tokenpreis liegt bei 0,0133 $. Experten zufolge könnte er bis zum Jahresende um das 20-fache steigen, was ihn zu einem der besten Coins macht, in die man investieren kann. Hier geht es zum InQubeta-Vorverkauf.

BNB Chain: Stimmungsumschwung bei den Anlegern

Die BNB Chain, die für “Build N Build” steht, ist ein verteiltes Netzwerk, auf dem Entwickler dezentrale Anwendungen (dApps) erstellen können. Ursprünglich wurde es von Binance initiiert, hat sich aber inzwischen zu einem gemeinschaftsgesteuerten, dezentralen Blockchain-Ökosystem entwickelt. Folglich ist Binance jetzt nur noch einer der vielen Mitwirkenden, die innerhalb des BNB Chain Ökosystems tätig sind. Darüber hinaus ist das Herzstück des Ökosystems der $BNB-Token, eine Top-10-Kryptowährung, die eine zentrale Rolle spielt.

Obwohl die BNB Chain für ihr lebhaftes DeFi-Ökosystem bekannt ist, erlebt sie derzeit einen Stimmungsumschwung, da die Anlegerzahlen sinken. Dieser Stimmungsumschwung kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter sich entwickelnde Markttrends, behördliche Kontrollen und intensiver Wettbewerb im DeFi-Bereich. Eine Auswirkung dieser Abwanderung der Investoren zeigt sich im Preisrückgang von $BNB.

Decentraland ($MANA): wachsende Dynamik

In krassem Gegensatz zu den wechselnden Gezeiten auf der BNB Chain ist Decentraland ($MANA) auf dem Vormarsch und zieht die Aufmerksamkeit sowohl von Investoren als auch von Enthusiasten auf sich. Als Pionier in der Metaverse-Landschaft bietet Decentraland eine Virtual-Reality-Plattform an. In dieser virtuellen Welt können die Nutzer Inhalte und Anwendungen erkunden, interagieren und monetarisieren.

Dieses einzigartige Wertversprechen hat Decentraland ins Rampenlicht katapultiert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist es eine Top 70 Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und es wird erwartet, dass sie weiter steigt. Daher ist auch Decentraland eine Top-Kryptowährung, in die man investieren kann.

Fazit

Inmitten des Exodus der Anleger aus der BNB Chain ist eine wachsende Dynamik bei Decentraland und InQubeta zu beobachten. Während die Verschiebung in der BNB Chain in erster Linie mit Markttrends, Wettbewerb und regulatorischer Kontrolle in Verbindung gebracht werden kann, ist der Aufstieg von Decentraland und InQubeta auf ihre einzigartigen Wertangebote zurückzuführen. In der Zwischenzeit sind diese Token für eine stärkere zukünftige Akzeptanz bereit, was sie als die potenziell besten Kryptos positioniert, die man jetzt kaufen kann. Für weitere Informationen besuchen Sie den InQubeta-Vorverkauf oder verfolgen Sie die neuesten Updates in den sozialen Medien, indem Sie den InQubeta-Communities beitreten.