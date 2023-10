Cathie Wood – die Gründerin und CEO von Ark Invest – sieht in der künstlichen Intelligenz eine Triebkraft für die Produktivität, die an und für sich schon antiinflationär ist.

Cathie Woods jüngste Äußerungen zur künstlichen Intelligenz

Anfang dieser Woche meldete das US-Büro für Arbeitskräftestatistiken, dass die Inflation im September um 0,4 % gestiegen ist, während der Dow Jones einen Anstieg um 0,3 % erwartete.

Die Zahlen signalisieren, dass die Inflation weiterhin ein Problem darstellt – und künstliche Intelligenz ist das Gegenmittel dazu, so Cathie Wood.

Die einflussreiche Investorin sieht ein “ideales” Umfeld für KI-Unternehmen vor sich, da sich die US-Wirtschaft stärker als erwartet verlangsamt und Unternehmen auf der Suche nach besseren Gewinnmargen auf künstliche Intelligenz setzen.

Wood sagte, dass vor allem die KI-Softwareunternehmen große Investitionen nach sich ziehen werden. Nichtsdestotrotz ist der Markt für künstliche Intelligenz groß genug, dass ein breiteres Spektrum von Namen davon profitieren kann – und dazu gehören auch aufstrebende Projekte wie Shiba Memu.

Shiba Memu ist ein KI-gestütztes Marketing-Kraftpaket

Shiba Memu ist ein relativ neuer Name, mit dem man nicht nur von der zunehmenden Konzentration auf künstliche Intelligenz profitieren kann, sondern auch an einem anderen schnell wachsenden Markt teilhaben kann – den Meme-Coins.

Die Plattform, die sich derzeit im Vorverkauf befindet, hat sich zum Ziel gesetzt, ein KI-gestütztes, autarkes Marketing-Kraftwerk zu schaffen, das in etwa die gleiche Produktivität und Effizienz bietet, die man von etwa hundert Marketingagenturen erwarten würde.

Darüber hinaus verfügt es über eine eigene Meme-Coin (SHMU), die man kaufen und auf seiner Plattform verwenden kann, um das Beste aus Shiba Memu herauszuholen. Es ermöglicht ein Engagement auf dem Meme-Coin-Markt, der zu Beginn der Pandemie 0 $ wert war, aber bis Ende 2022 bereits eine Bewertung von 20 Mrd. $ erreicht hat.

SHMU wird derzeit für 0,034 $ gehandelt und sein Preis steigt alle 24 Stunden, was die Investition in diese Meme-Coin umso interessanter macht.

Shiba Memu (SHMU) ist noch nicht an Kryptobörsen notiert

Shiba Memu ist erst seit ein paar Wochen im Vorverkauf, hat aber bereits mehr als 3,8 Mio. $ durch den Verkauf seiner Meme-Coins aufgebracht, was auf eine starke Nachfrage hindeutet – eine Eigenschaft, die normalerweise mit guten Investitionen einhergeht.

Laut Statista wird künstliche Intelligenz bis 2030 ein Markt von 2 Bio. $ sein, gegenüber etwa 200 Mrd. $ zum Zeitpunkt des Schreibens. Einfach ausgedrückt: Die Daten- und Visualisierungsplattform deutet darauf hin, dass KI nicht nur bleiben, sondern auch schnell wachsen wird.

Außerdem ist Shiba Memu ein einzigartiges Projekt, mit dem man sich selbst positionieren kann, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Eine Investition in Shiba Memu ist derzeit sogar noch attraktiver, da der Preis im Vorverkauf derzeit bei nur 0,034 $ liegt. Danach wird es an namhaften Kryptobörsen notiert, was die Nachfrage weiter ankurbeln und zu einem Preisanstieg führen kann.

Mit anderen Worten: Eine frühzeitige Investition in SHMU kann eine gute Möglichkeit sein, sich maximale Gewinne für die Zukunft zu sichern. Shiba Memu plant außerdem, in Kürze ein KI-Dashboard einzuführen, wie aus dem Weißbuch hervorgeht, das hier auf seiner Website verfügbar ist.

Politische Unsicherheit könnte die Nachfrage nach SHMU ankurbeln

Und schließlich, Meme oder nicht – Shiba Memu ist im Grunde eine Kryptowährung und kann daher von dem Rückenwind profitieren, der dem breiteren Krypto-Raum in Zukunft helfen könnte.

Der Milliardär und Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones sagte kürzlich, dass er in diesem Umfeld Bitcoin gegenüber Aktien bevorzuge, da die weltweit größte Kryptowährung in Zeiten politischer Ungewissheit in der Vergangenheit gut abgeschnitten habe.

Der israelisch-palästinensische Krieg und die allgemeine Sorge um eine bevorstehende Rezession, so sagte er kürzlich in einem Interview mit CNBC, werden Aktien in den kommenden Monaten wahrscheinlich noch weniger attraktiv machen. Anleger könnten sich auch dafür entscheiden, ihr Geld in Bitcoin zu investieren, wenn man bedenkt, dass die Finanzlage der USA so schlecht ist wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Dies ist für Shiba Memu von Bedeutung, da die Leit-Kryptowährung (BTC) dazu neigt, den gesamten Markt mit in die Richtung zu ziehen, in die sie sich bewegt. Wenn Bitcoin also tatsächlich so steigt, wie Paul Tudor Jones es erwartet, wird der SHMU-Coin wahrscheinlich ebenfalls profitieren.

