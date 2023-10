Bitcoin-ETF-Stimmung sorgt für neuen Krypto-Aufschwung – Shiba Memu steigt an

Die Kryptowährungen stiegen am Montag sprunghaft an, als der Bitcoin-Preis erneut auf fast 28.000 $ kletterte, wobei die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung um mehr als 2 % auf über 1,11 Bio. $ stieg. Was bedeutet der jüngste Kaufdruck – der Kryptowährungen auf dem 24-Stunden-Chart im grünen Bereich bringt – für Shiba Memu (SHMU)?

Die SEC hat keine Berufung gegen die Grayscale-Entscheidung eingelegt – was bedeutet das?

Bitcoin stieg am frühen Montag um mehr als 3 % und erreichte an den wichtigsten Kryptobörsen Höchststände von 27.958 $. Die Bewegung bedeutet, dass BTC einen Durchbruch über 28.000 $ und möglicherweise einen erneuten Test der jüngsten Angebotswand im Bereich um 28.600 $ anpeilt.

Dieses technische Bild zeichnet sich ab, da der Markt darüber nachdenkt, wie es mit dem Bitcoin-ETF weitergeht, nachdem die Frist für die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zur Berufung gegen das Urteil eines US-Gerichts zum Antrag von Grayscale auf Umwandlung seines Bitcoin-Trust-Fonds in einen Spot-ETF abgelaufen ist. Die unmittelbare Reaktion ist ähnlich wie Ende August, als das Gericht des DC-Bezirks die Ablehnung des Antrags der SEC auf Umwandlung des GBTC in einen BTC-ETF aufhob, was zu einem starken Anstieg des BTC-Preises führte.

Obwohl sich das breitere makroökonomische Umfeld kurzfristig auf die Preise auswirken könnte, stößt die Frage, „wann der Bitcoin-ETF kommen wird“, in der gesamten Branche auf positive Stimmung. Unterdessen hat der Grayscale-Abschlag seinen niedrigsten Stand seit Dezember 2021 erreicht. Die Abschlagslücke, die sich zu Beginn des Jahres deutlich zu verringern begann, hat sich weiter reduziert, nachdem das Unternehmen Berichten zufolge erklärt hat, dass sein ETF-Team “operativ bereit” sei, GBTC in einen Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Das allgemeine Szenario ist, dass ETF-Experten und Marktanalysten die mögliche Genehmigung eines ersten Bitcoin-Spot-ETF für den US-Markt Anfang nächsten Jahres in Betracht ziehen. Bloomberg-Analysten haben dieser Möglichkeit eine 90%ige Chance eingeräumt, und viele sehen darin einen Katalysator, der in Verbindung mit der bevorstehenden Halbierung die Kryptowährung in einen Bullenmarkt treiben könnte.

Werden diese Aussichten für Bitcoin, Ethereum und sogar den Top-Meme-Coin Dogecoin den Preis von Shiba Memu in die Höhe treiben? Das Verständnis des Wertversprechens des neuen Meme-Coins könnte der Schlüssel für Anleger sein, die ein potenzielles Juwel aus der Menge herauspicken wollen.

Was ist Shiba Memu?

Shiba Memu ist ein neues Kryptowährungsprojekt im Meme-Bereich. Aber im Gegensatz zur regulären Meme-Coins zielt dieses Projekt darauf ab, der Community durch eine einzigartige Integration von Blockchain und künstlicher Intelligenz mehr Nutzen zu bieten.

Der Einsatz von KI durch Shiba Memu zielt darauf ab, die Marketingbemühungen des Memes zu verstärken, wobei der zusätzliche Nutzen des SHMU-Tokens zu einem robusten Ökosystem führt, das sich weitgehend in eine effiziente Marketingmaschine verwandeln wird.

Über das KI-Dashboard des Projekts können SHMU-Besitzer interagieren und Feedback und Vorschläge einbringen, wobei die Nutzer die Chance haben, Token für aufgenommene Vorschläge zu verdienen. Die Inhaber können SHMU auch einsetzen, und das Versprechen eines weiteren Nutzens erstreckt sich auf Roadmap-Meilensteine wie Play-to-Earn-Gaming und NFTs.

Warum besteht so ein großes Interesse an Shiba Memu?

Wenn die Marktbedingungen, die von möglichen ETF-Nachrichten und der Bitcoin-Halbierung abhängen, einen Bullenmarkt begünstigen, könnte sich der Kauf von Shiba Memu während des Vorverkaufs als ein großartiger Schachzug erweisen.

Wie bereits erwähnt, ist Shiba Memu aufgrund des einzigartigen Ansatzes bei der Projektentwicklung und der Einbeziehung wichtiger Nutzfunktionen als eines der besten neuen Projekte für 2023 positioniert.

Projekte wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe haben auf verschiedene Weise enorm an Zugkraft gewonnen und neue Preisniveaus inmitten einer breiteren Zugkraft in der Community erreicht. Doch wie sich in den letzten Monaten gezeigt hat, ist ein Großteil des Hypes, der die Stimmung antreibt, eher auf die Macht der Influencer als auf den tatsächlichen Nutzen der Token zurückzuführen. Wenn der Hype also nachlässt, scheint alles im Sande zu verlaufen.

Anstatt sich auf unregelmäßige Hype-Events zu verlassen, versucht Shiba Memu, die KI-gestützte Funktionalität von Anfang an zu integrieren. Anstelle eines kurzlebigen Wachstums zielt das Projekt darauf ab, schrittweise und autark zu sein. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Anleger, die auf ein neues Projekt setzen wollen, den Vorverkauf von SHMU so stark nutzen.

Derzeit hat das Projekt mehr als 3,8 Millionen Dollar gesammelt, wobei dieser Meilenstein möglicherweise aufgrund des massiven Preisvorteils erreicht wurde, den der Vorverkauf bietet. Die Anleger wissen auch, dass der Token explodieren könnte, wenn er schließlich an den Börsen live geht, und eine Positionierung zu den aktuellen Preisen könnte eine Gelegenheit sein, die man nicht verpassen sollte.

Weitere Informationen zum Vorverkauf finden Sie auf der Website von Shiba Memu.