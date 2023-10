Chainlink-Whales fügen 5,12 Millionen LINK hinzu, während kleine Einzelhändler Gewinne anstreben

Der Preis von Chainlink ist in den letzten 24 Stunden um etwa 1,5 % zurückgegangen und wird derzeit an den wichtigsten Börsen um 7,48 $ gehandelt. Der Intraday-Höchststand laut Daten von CoinGecko am frühen Dienstag liegt bei 7,80 $, wobei der geringfügige Rückgang darauf zurückzuführen ist, dass Einzelhändler nach den jüngsten Gewinnen, die den LINK-Preis in den letzten 30 Tagen um 20 % ansteigen ließen, Gewinne mitnehmen wollen.

In der Zwischenzeit zeigen die On-Chain-Daten, dass die Spitzengruppe der LINK-Besitzer, die sogenannten Whales mit einem Bestand von 100.000 bis 1 Million Token, ihren Gesamtwert im Wallet auf ein 6-Jahreshoch gebracht haben. Die Akkumulation hat zugenommen, da die institutionelle Unterstützung weiterhin eine positive Stimmung für den Altcoin schafft.

Whales kauften in der vergangenen Woche über 5,12 Millionen LINK

Die Marktintelligenzplattform Santiment teilte am Montag On-Chain-Daten für Chainlink, die zeigten, dass der LINK in der Nähe eines wichtigen Unterstützungsniveaus inmitten von Gewinntransaktionen von kleinen Einzelhändlern gehalten wurde. Inmitten dieses Szenarios kam es jedoch zu einer aggressiven Akkumulation durch Whales, die laut der Plattform in der vergangenen Woche mehr als 5,12 Millionen LINK-Token im Wert von über 38 Mio. $ zu ihren Gesamtbeständen hinzugefügt hatten.

Sentiment schrieb auf X:

Chainlink liegt bei 7,51 $, jetzt +30 % in den letzten 5 Wochen. In dieser Zeit haben Wallets mit 100.000 bis 1 Million $LINK aggressiv akkumuliert, wobei allein in der letzten Woche 38,5 Mio. $ an Coins hinzukamen. Ihre Bewegungen sind relevanter als kleine Einzelhändler, die Gewinne mitnehmen.

Preisprognose für Chainlink

Die Whale-Aktivität setzt die jüngste positive Entwicklung von Chainlink fort, die durch die zunehmende Akzeptanz der Technologie des Blockchain-Protokolls angetrieben wird. Dem Altcoin wird außerdem ein explosionsartiger Anstieg bei der Tokenisierung von realen Vermögenswerten vorausgesagt, ein Sektor, der den globalen Finanzriesen JPMorgan angezogen hat.

Diese Aussichten haben die allgemeinen Erwartungen für die Tokenisierung und die jüngste positive Dynamik des Chainlink-Preises unterstützt. Trotz der Rückgänge in den letzten 24 Stunden könnte LINK/USD daher auf einem Aufwärtstrend bleiben und möglicherweise sogar noch höher klettern, wenn der Preis über 8 $ steigt.

Das positive Bild könnte jedoch davon abhängen, ob sich die Haussiers über dem Unterstützungsbereich von 7,40 $ halten können. Sollte die Nachfragezone bei 7 $ wieder erreicht werden, könnte LINK einen erneuten Rückgang auf die September-Tiefststände von 5,80 $ riskieren.