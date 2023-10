Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) steht heute Morgen im Fokus, nachdem es seine bisher „schnellste“ Radeon-GPU für Laptops vorgestellt hat.

AMD Radeon RX 7900 ist da

Die Radeon RX 7900 nutzt die RDNA-Architektur, die eine Leistung ermöglicht, die die der Nvidia GeForce RTX 4080 im Durchschnitt um 7 % übertrifft.

Zu den weiteren herausragenden Merkmalen der neuen Grafikprozessor gehören KI- und Raytracing-Beschleuniger der zweiten Generation, 16 GB Video-Random-Access-Speicher (VRAM) und AVI-Kodierung.

Die Börsennachrichten kommen nur wenige Tage bevor AMD seine Q3-Ergebnisse bekannt geben soll. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen in diesem Quartal 49 Cent pro Aktie verdienen wird, gegenüber 54 Cent pro Aktie im Vorjahr.

Der Aktienkurs des Halbleiterriesen liegt derzeit um 65 % höher als zu Beginn des Jahres 2023.

Alienware wird die neuen GPUs von AMD verwenden

Ebenfalls am Donnerstag gab Alienware bekannt, dass seine m18-Laptopserie, die in den USA für 2.800 $ erhältlich ist, die neu eingeführten Radeon-GPUs verwenden wird. Laut Frank Azor – dem Chefarchitekten für Gaming-Lösungen bei AMD:

Wir haben bei dem System eng mit Alienware zusammengearbeitet, um das bestmögliche mobile Erlebnis zu bieten, und wir glauben, dass die Kunden von den Möglichkeiten dieses Systems absolut begeistert sein werden.

Es ist zu beachten, dass AMD heute Morgen auch neue CPUs angekündigt hat, darunter die Ryzen 7000 Serie.

It’s back. AMD Ryzen Threadripper 7000 Series, the world’s fastest desktop processor and enthusiast desktop platform, and Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-Series, the ultimate workstation processor. https://t.co/kninsEZSbx pic.twitter.com/LdMa9LvyRq — AMD Ryzen (@AMDRyzen) October 19, 2023

Letzte Woche gab der Chiphersteller bekannt, dass er Nod.AI kauft, um seine Präsenz im Bereich der künstlichen Intelligenz zu erweitern und besser mit seinem Rivalen Nvidia Corp. konkurrieren zu können (hier mehr dazu). Die Wall Street stuft die AMD-Aktie derzeit im Konsens mit “Overweight” ein.