Das letzte Jahrzehnt war eine Boomphase für Technologie-Start-ups, die von einigen Analysten mit der Dotcom-Blase verglichen wird. Begünstigt durch niedrige Zinssätze investierten Risikokapitalfirmen in Tausende von Unternehmen. Einige Unternehmen wie Airbnb und Uber haben sich an der Börse bescheiden entwickelt, viele aber nicht. Hier sind einige der Top-Unternehmen, die von Einhörnern zu Penny Stocks geworden sind.

WeWork

WeWork (NASDAQ: WE) ist ein Beispiel für die Exzesse des jüngsten Tech-Booms. Das Unternehmen erhielt von Softbank Milliarden von Dollar, was ihm eine Spitzenbewertung von über 45 Mrd. $ einbrachte. Es expandierte schnell und überholte IWG, die Muttergesellschaft von Regus, um der größte Akteur in der Branche zu werden.

Der Aktienkurs von WeWork ist inzwischen um 99 % eingebrochen, und die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt nur noch 134 Mio. $. Das Unternehmen ist eine Geldverbrennungsanlage, die jeden Tag Millionen von Dollar verliert. Gleichzeitig hat das Unternehmen Mietverpflichtungen in Milliardenhöhe. Und vor kurzem hat das Unternehmen eine Fortführungsanzeige abgegeben und begonnen, seine Mietverträge neu zu verhandeln.

Ich glaube, dass die Überlebenschancen von WeWork aufgrund der hohen Verbindlichkeiten, des langsamen Nutzerwachstums und der dünnen Bilanz äußerst begrenzt sind. Das Unternehmen ist zu einem Penny Stock geworden, dessen Aktien zu 2 $ gehandelt werden.

BuzzFeed

BuzzFeed (NASDAQ: BZFD) war ein weiteres hochkarätiges Technologie-Startup auf seinem Höhepunkt. Das Unternehmen war für die Erstellung viraler Inhalte und Listicles bekannt. Viele Analysten und Risikokapitalfirmen hielten es daher für die Zukunft der Medien.

Der Aktienkurs von Buzzfeed ist seit seinem Höchststand um 96 % eingebrochen, während die Marktkapitalisierung auf nur noch 43 Mio. $ gesunken ist. Das Unternehmen hat weiterhin Bargeld verloren, während sich sein Wachstum verlangsamte. BuzzFeed verliert auch bei vielen jungen Menschen, die die meiste Zeit in TikTok verbringen, an Relevanz. Vice Media, ein Konkurrent, meldete im Mai Insolvenz an.

The RealReal

The RealReal (NASDAQ: REAL) ist ein Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den High-End-Bereich der Modebranche zu revolutionieren. Das Unternehmen bietet einen zweiseitigen Marktplatz, auf dem Menschen ihre Kleidung und Schmuck kaufen und verkaufen können.

Das Geschäft von The RealReal lief relativ gut, da der Gesamtumsatz von über 213 Mio. $ im Jahr 2018 auf über 603 Mio. $ im Jahr 2022 stieg. Dieses Wachstum war jedoch mit einem großen Verlust verbunden, da der Gesamtnettoverlust von 75 Mio. $ auf über 209 Mio. $ kletterte.

Der Aktienkurs von The RealReal ist um 94 % eingebrochen und notiert bei 1,55 $. Die Marktkapitalisierung ist auf nur noch 158 Mio. $ gesunken. Das Unternehmen hat sich unterdurchschnittlich entwickelt, da die Anleger weiterhin über das Wachstumspotenzial und die fehlenden Gewinne besorgt sind.

Allbirds

Der Aktienkurs von Allbirds (NASDAQ: BIRD) ist seit dem Börsengang um mehr als 99 % gefallen. Dieser Absturz brachte die Gesamtmarktkapitalisierung auf nur 143 Mio. $. Zu Spitzenzeiten hatte das Unternehmen einen Wert von über 1 Mrd. $.

Allbirds hatte als börsennotiertes Unternehmen eine schwierige Zeit. Während der Umsatz von 193 Mio. $ im Jahr 2019 auf 297 Mio. $ im Jahr 2022 stieg, kletterten die Verluste auf über 114 Mio. $. Allbirds litt unter Qualitäts- und strategischen Problemen. So expandierte es beispielsweise in andere Kategorien wie Bekleidung, war aber gezwungen, diese aufzugeben. Das Unternehmen verzeichnet auch eine schwache Nachfrage und einen hohen Cash-Burn.

Oatly

Der Aktienkurs von Oatly (NASDAQ: OTLY) ist nach dem Börsengang um über 97 % eingebrochen. Nach einem Höchststand von 28,4 $ ist die Aktie auf 0,55 $ abgestürzt. Das Unternehmen, das von Oprah Winfrey und Natalie Portman unterstützt wird, sammelte bei seinem Börsengang im Jahr 2021 1,4 Mrd. $ ein. Die meisten dieser Gelder sind nun weg, da die gesamten Barmittel und kurzfristigen Anlagen bei 340 Mio. $ liegen.

Oatly ist bei Investoren und Verbrauchern in Ungnade gefallen. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Hafermilch und anderen Produkten wie Kunstfleisch nachlässt. Auch der Wettbewerb in der Branche hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Die meisten dieser ehemaligen Einhörner werden es in einem Hochzinsumfeld wahrscheinlich schwer haben. Einige, wie WeWork, könnten aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten Konkurs anmelden. Andere, insbesondere The RealReal, könnten zum Wachstum zurückkehren und sich langfristig erholen.