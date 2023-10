American Express Company (NYSE: AXP) ist am Freitag um 3 % gesunken, obwohl das Unternhemen besser als erwartete Ergebnisse für das 3. Geschäftsquartal meldete.

AMEX sagt, dass sich die Kreditkennzahlen gut entwickeln

Das Finanzdienstleistungsunternehmen meldete Rückstellungen für Kreditverluste in Höhe von 1,2 Mrd. $ gegenüber 778 Mio. $ im Vorjahr, was auf höhere Nettoabschreibungen schließen lässt.

Dennoch sagte American Express, dass sich die Kreditkennzahlen seiner Kunden gut entwickelten. Die Ausfallraten liegen laut Pressemitteilung weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Laut CEO Stephen Squeri:

Wir glauben, dass wir gut positioniert sind, um unsere langfristigen Wachstumsziele bis 2024 und darüber hinaus in einem stabilen makroökonomischen Umfeld zu erreichen.

Nichtsdestotrotz behielt der Citi-Analyst Keith Horowitz heute sein „Sell“-Rating für AXP bei und senkte das Kursziel auf 143 $ – ungefähr dort, wo die Aktie bereits zum Redaktionsschluss gehandelt wird.

Finanzielle Höhepunkte des 3. Quartals von American Express

Gewinn von 2,45 Mrd. $ gegenüber 1,88 Mrd. $ im Vorjahr

Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls von 2,47 $ auf 3,30 $

Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 13 % auf 15,38 Mrd. $

Der Konsens lag bei 2,95 $ je Aktie bei einem Umsatz von 15,36 Mrd. $

Die Ausgaben der Karteninhaber stiegen im 3. Quartal um 7 % im Vergleich zum Vorjahr

American Express sagte, dass Reisen und Freizeit/Unterhaltung im kürzlich abgeschlossenen Quartal weiterhin im Mittelpunkt der Ausgaben standen. In der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ sagte Nathan Sheets – der globale Chefökonom von Citi:

Der US-Verbraucher ist außergewöhnlich stark. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich schwer, viele Anzeichen für eine deutliche Verlangsamung der Verbraucherdynamik zu erkennen.

Anfang dieser Woche gab das US Census Bureau bekannt, dass die Einzelhandelsumsätze im September um mehr als erwartet um 0,7 % gestiegen sind.

“Millennial and Gen Z consumers continue to be the fastest-growing portion of our cardmember base," American Express CEO Steve Squeri told analysts on a conference call.



Alix Steel and Guy Johnson discuss https://t.co/mA72zevYAG pic.twitter.com/XNwNGLK1wN — Bloomberg TV (@BloombergTV) October 20, 2023