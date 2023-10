SEC-Verfahren gegen Top-Führungskräfte von Ripple eingestellt

Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat die Anklage gegen den CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, und den Vorstandsvorsitzenden Chris Larsen fallengelassen.

Die Entscheidung der SEC, das Verfahren gegen die beiden Ripple-Führungskräfte einzustellen, wurde am späten Donnerstag bekannt gegeben. Die Einigung beider Parteien bedeutet, dass der für April 2024 erwartete Prozess nun nicht stattfinden wird. Pro-Krypto-Rechtsexperten sagen, dies sei ein regulatorischer Sieg für Ripple und Krypto.

Garlinghouse sagte in einer Erklärung:

Seit fast drei Jahren sind Chris und ich Gegenstand haltloser Anschuldigungen einer unseriösen Aufsichtsbehörde mit einer politischen Agenda. Anstatt nach den Kriminellen zu suchen, die Kundengelder an Offshore-Börsen stehlen, die um die Gunst der Politik buhlen, geht die SEC gegen die Guten vor.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen nun darauf freue, dass der gesamte Fall, der ursprünglich im Dezember 2020 eingereicht wurde, abgeschlossen sei.

Die jüngste Entwicklung im Fall Ripple vs. SEC ist das dritte Mal, dass die Regulierungsbehörde den Gerichtsstreit gegen das Kryptounternehmen verloren hat.

Im Juli dieses Jahres erlitt die SEC einen Rückschlag, als das Gericht entschied, dass XRP, die native Kryptowährung des Ripple-Blockchain-Ökosystems, kein Wertpapier ist. Darauf folgte eine weitere Niederlage, als die Bemühungen der SEC, gegen das Urteil vom Juli Berufung einzulegen, scheiterten. Der Schritt der Aufsichtsbehörde, alle Klagen gegen Garlinghouse und Larsen “ohne Vorurteil” abzuweisen, trägt zu den sich häufenden Fällen von massiven Verlusten bei.

Larsen kommentierte:

Heute sind wir rechtlich bestätigt und persönlich erlöst in unserem Kampf gegen einen beunruhigenden Versuch, die Regeln zu missbrauchen, um eine politische Agenda voranzutreiben, die darauf abzielt, die Kryptowirtschaft in Amerika zu ersticken. Es ist eine Travestie, dass wir gezwungen waren, uns gegen einen unüberlegten Angriff zu verteidigen, der vom ersten Tag an mangelhaft war.

Wann geht es im Fall Ripple vs. SEC weiter?

Während das Verfahren gegen die Top-Führungskräfte von Ripple, dessen Verhandlung für April nächsten Jahres angesetzt war, nun abgeschlossen ist, sind weitere Rechtsstreitigkeiten angesichts der Vorwürfe der SEC gegen das Unternehmen wahrscheinlich. Insbesondere werden die Entwicklungen rund um die Ansprüche der SEC gegen die institutionellen XRP-Verkäufe von Ripple eine Rolle spielen. Es wird erwartet, dass der Kampf hier um die Höhe der von der SEC verhängten Strafe gehen wird.

Ein weiterer Schritt könnte die Berufung der SEC gegen das Juli-Urteil von Richterin Analisa Torres zu XRP sein. Während die Richterin den Antrag der Regulierungsbehörde Anfang des Monats auf einstweilige Berufung ablehnte, wurde entschieden, dass dieser nach dem Verfahren stattgegeben werden könne. Da es derzeit keinen Prozess gibt, bleibt abzuwarten, ob die SEC nach Abschluss der Strafphase des Falles Berufung einlegen wird.

Der jüngste Sieg von Ripple gegen die SEC führte zu einem weiteren Anstieg der Kryptopreise, wobei XRP um mehr als 8 % auf über 0,52 $ kletterte. Eine breitere positive Stimmung rund um den Bitcoin-ETF trug auch dazu bei, dass BTC wieder in Richtung 30.000 $ anstieg, wobei auch Altcoins ordentliche Zuwächse verzeichneten.