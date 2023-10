Der Finanzmarkt war diese Woche relativ volatil, da die Anleger den anhaltenden Krieg zwischen Israel und der Hamas, den steigenden Rohölpreis und die anhaltende Anleihenkrise beobachteten. Brent-Rohöl stieg auf 95 $, während West Texas Intermediate (WTI) auf 93 $ zulegte.

Die Turbulenzen an den Anleihemärkten setzten sich fort, und die 30-jährigen Staatsanleihen stiegen auf ein Mehrjahrzehnthoch von 5 %. Auch die Hypothekenzinsen stiegen wieder auf 8 % und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Diese Entwicklung fand statt, als die Energiepreise in die Höhe schnellten und Jerome Powell eine relativ restriktive Erklärung abgab. Er argumentierte, dass die Inflation im Land immer noch hartnäckig hoch sei und dass die Zinssätze noch eine Weile auf diesem hohen Niveau bleiben könnten. Dennoch warnte er vor den anhaltenden geopolitischen Risiken.

Krypto und Gold als sichere Häfen

In Zeiten hoher Risiken neigen Anleger dazu, sich in sichere Häfen zu begeben, um ihre Anlagen zu schützen. Zu diesen sicheren Häfen zählten in letzter Zeit kurzfristige Staatsanleihen, Gold und sogar Kryptowährungen.

Gold, das oft als bessere Alternative zum US-Dollar angesehen wird, ist auf fast 2.000 $ pro Unze gestiegen. Das bedeutet, dass es seit seinem Tiefststand im Oktober dieses Jahres um fast 10 % gestiegen ist.

Bitcoin ist ebenfalls zu einem weiteren sicheren Hafen in der Kryptoindustrie geworden. Nachdem er Anfang September auf 24.700 $ abgestürzt war, stieg BTC diese Woche auf 30.000 $. Dies geschah, da die Anleger optimistisch sind, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bald einen Spot-Bitcoin-ETF genehmigen wird.

In einer Erklärung sagte Gary Gensler, dass die Behörde immer noch Anträge von Unternehmen wie Blackrock, Invesco und Fidelity prüfe. Und in einer separaten Erklärung sagte Larry Fink von Blackrock, dass das Unternehmen eine erhöhte Nachfrage nach Bitcoin bei institutionellen Anlegern festgestellt habe.

Ein weiterer Katalysator für Bitcoin waren die Gewinne von Tesla. Während sich das Geschäft des Unternehmens im Laufe des Quartals verlangsamte, hielt es weiterhin seine Bitcoins, die über 300 Mio. $ wert sind. Es gab Gerüchte, dass das Unternehmen einen Ausstieg aus der Kryptowährung in Erwägung zieht.

Shiba Memu boomt

In der Zwischenzeit boomt Shiba Memu, die kommende Meme-Coin, weiter. Wie Sie hier sehen können, haben die Entwickler in den letzten drei Monaten über 3,9 Mrd. $ gesammelt. Das macht ihn zu einem der beliebtesten Token-Verkäufe des Jahres.

Zunächst einmal ist Shiba Memu eine Kryptowährung an der Schnittstelle von Meme-Coins wie Bonk und Shiba Inu und der schnell wachsenden Industrie für künstliche Intelligenz (KI). Die Entwickler zielen darauf ab, eine Meme-Coin mit großem Nutzen zu schaffen, was ihr helfen wird, mit der Zeit zu wachsen.

Anders als viele Meme-Coins hat Shiba Memu eine langfristige Vision. Zum einen glauben die Entwickler, dass seine fortschrittlichen KI-Funktionen sicherstellen werden, dass er sich selbst effektiv vermarkten kann.

Wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie viele Investoren zu Meme-Coin-Millionären wurden. So wird beispielsweise geschätzt, dass die reichste Person, die in Shiba Inu investiert hat, auf ihrem Höhepunkt ein Vermögen von über 500 Mio. $ hatte. In jüngster Zeit haben wir gesehen, wie viele Menschen allein durch Investitionen in Pepe extrem reich geworden sind.

Dennoch gibt es Risiken, wenn man in Meme-Coins wie Shiba Memu investiert, was fortgeschrittene Risikomanagementstrategien erfordert. So sollten Sie beispielsweise nur Mittel einsetzen, deren Verlust Sie sich leisten können, und Ihre Bestände diversifizieren.