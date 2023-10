Haben Sie den Dogecoin-Anstieg verpasst? BorroeFinance könnte die nächste Investitionsmöglichkeit für Sie sein!

Viele Anleger haben den kometenhaften Aufschwung von Dogecoin ($DOGE) im Jahr 2021 verpasst, der im gesamten Kryptoraum für Wohlstand gesorgt hat. Zum Glück für diejenigen, die Dogecoin verpasst haben, ist gerade ein neues DeFi-Projekt namens BorroeFinance ($ROE) entstanden, das den Anlegern erhebliche Gewinne bescheren könnte, wenn es offiziell an den Börsen notiert wird.

Die Preisentwicklung von Dogecoin – Ist $DOGE immer noch eine sinnvolle Investition?

Dogecoin ($DOGE) erreichte während der Hausse 2021 einen bedeutenden Meilenstein. Dogecoin begann das Jahr mit einem Marktpreis von 0,004 $ und startete eine Rallye, die $DOGE schließlich im Mai desselben Jahres bei 0,737 $ positionierte. Diese Rallye entspricht einem Anstieg des Preises des Altcoins um 3.545,98 %.

Bemerkenswert ist, dass dieser Zeitraum die Hochsaison für alle Krypto-Assets, einschließlich Dogecoin, markierte. Wie die meisten anderen Kryptowährungen hatte auch $DOGE seitdem Mühe, nennenswerte Gewinne zu verzeichnen.

Die Dogecoin-Community hat versucht, einen weiteren ähnlichen Anstieg des Preises von $DOGE auszulösen, aber die Ergebnisse waren anders als das Niveau von 2021. Der Grund dafür ist vor allem auf die anhaltende Baisse des Kryptomarktes zurückzuführen. Allerdings haben sich die Entwicklungen innerhalb des Dogecoin-Ökosystems fortgesetzt.

Elon Musk hat kürzlich Dogecoin ($DOGE) als Zahlungsmethode für Tesla eingeführt. Auch nach einem kryptischen Beitrag auf Twitter (jetzt X) im August ist die Dogecoin-Community davon überzeugt, dass Elon Musk beabsichtigt, $DOGE als Zahlungsmittel für Mars-Transitdienste aufzunehmen.

Angesichts dieser Faktoren gehen Experten davon aus, dass $DOGE im nächsten Bullenmarkt einen weiteren Wertanstieg erleben wird. Genauer gesagt haben sie einen Anstieg des DOGE-Preises um 1.195 % auf 1 $ prognostiziert. Diese Prognose stellt Dogecoin ($DOGE) als eine der besten Kryptowährungsinvestitionen mit Potenzial für langfristige Gewinne dar.

Mal sehen, ob BorroeFinance ($ROE) mithalten kann.

BorroeFinance ($ROE): Bereit für einen bemerkenswerten Aufschwung

Während es weiterhin ein Rätsel bleibt, wann der nächste Bullenmarkt beginnen wird, entstehen neue DeFi-Projekte, die Anleger nutzen können, um erhebliche Renditen zu erzielen. Ein solches Projekt ist BorroeFinance, das als eines der Top-DeFi-Projekte gilt und dessen Potenzial zu einer gewaltigen Verschiebung in der Web3-Branche führen könnte.

BorroeFinance ($ROE) ist ein KI-gestützter Marktplatz für Content-Ersteller im Web3-Bereich, auf dem sie ihre zukünftigen Einnahmen gegen Bargeld verkaufen können. Im Wesentlichen schafft BorroeFinance eine Möglichkeit, mit Lizenzgebühren, Rechnungen und Abonnements Geld zu verdienen.

Da die Kryptoindustrie weiterhin einen deutlichen Aufschwung verzeichnet, präsentiert sich $ROE als würdiger Konkurrent in der DeFi-Landschaft. Das dynamische Wertangebot von BorroeFinance und die Fähigkeit, alle finanziellen Anforderungen zu erfüllen, machen das Unternehmen zu einer überlegenswerten Alternative für Anleger, die wissen wollen, welche Kryptowährung sie heute langfristig kaufen sollten.

BorroeFinance, vertreten durch den $ROE-Token, nutzt eine auf künstlicher Intelligenz basierende Risikobewertungsmethode und einen Web3-Marktplatz, der für Unternehmen mit wiederkehrenden Einkommensmodellen entwickelt wurde. Diese Plattform erleichtert die Beschaffung von Finanzmitteln für diese Unternehmen, indem sie Rechnungen in NFTs umwandelt, die Anleger über den nativen Token $ROE erwerben können. Der Vorverkauf von $ROE bietet eine großartige Gelegenheit zum Aufbau von gewährtem Vermögen.

Derzeit befindet sich BorroeFinance in der zweiten Phase des Vorverkaufs und wird zu einem Preis von 0,0150 $ gehandelt, was eine Rendite von 50 % gegenüber dem anfänglichen Preis der Beta-Phase von 0,0100 $ bedeutet. Bis zum Abschluss des Vorverkaufs wird erwartet, dass der $ROE 0,0400 erreichen wird, was für die Anleger der Phase 2 einen erheblichen Gewinn von 167 % bedeutet.

Sie können alles über ROE erfahren, indem Sie den Vorverkauf von BorroeFinance besuchen, ihrer Telegram-Gruppe beitreten oder BorroeFinance auf Twitter folgen.