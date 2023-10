Nach einer Reihe positiver Entwicklungen, die Cathie Wood – die Gründerin von Ark Invest – dazu veranlassten, ihre äußerst optimistische Sicht auf Bitcoin zu bekräftigen, kehrte Bitcoin diese Woche in die Nähe von 30.000 $ zurück.

Wood sieht Bitcoin bei 1,48 Mio. $

Im Gespräch mit Natalie Brunell in ihrem Podcast „Coin Stories“ sagte Wood diese Woche, dass die größte Kryptowährung der Welt im nächsten Jahrzehnt 1,48 Mio. $ wert sein wird.

Anfang der Woche entschied sich die Securities & Exchange Commission dafür, auf eine Berufung gegen ein früheres Gerichtsurteil zu verzichten, das besagte, dass die Aufsichtsbehörde keinen ausreichenden Grund hatte, Grayscale daran zu hindern, seinen Vorzeige-Trust in einen Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Das war es vor allem, was dem Bitcoin-Preis in den letzten Tagen geholfen hat, sich ein wenig zu erholen, denn es signalisiert, dass der erste US-Spot-Bitcoin-ETF, von dem erwartet wird, dass er die institutionelle Nachfrage deutlich ankurbelt, nun näher sein könnte, als viele glauben.

Die besagte institutionelle Nachfrage wird laut Cathie Wood dazu beitragen, dass der BTC bis zum Ende dieses Jahrzehnts die 1 Mio. $-Marke erreicht.

Man sollte nicht vergessen, dass Bitcoin in der Regel die Stimmung für den Rest des Kryptomarktes vorgibt. Wenn er sich also in den kommenden Jahren tatsächlich so stark erholt, wie Wood es vorhersagt, wird er wahrscheinlich einen Haufen anderer Namen mit sich ziehen – und dazu könnten auch die kürzlich gestarteten Krypto-Projekte wie Memeinator gehören.

Memeinator bietet ein Engagement in KI

Memeinator ist eine Blockchain-basierte Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Ruf der Meme-Coins wiederherzustellen.

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hat sie sich verpflichtet, das Internet gründlich zu scannen und zu zerstören, was in ihrem Weißbuch als “schwache” Coins bezeichnet wird. Durch Betrug und Schwindel im Zusammenhang mit Meme-Coins haben viele Menschen eine Menge Geld verloren – und genau das will Memeinator beheben.

Wie man sieht, ist eine Investition in “MMTR” doppelt spannend, wenn man bedenkt, dass man damit auch in künstliche Intelligenz investieren kann – ein Markt, der in Flammen steht, seit Microsoft Milliarden in OpenAI investiert hat.

Im laufenden Vorverkauf wird Memeinator für 0,0118 $ gehandelt. Eine frühzeitige Investition in Memeinator kann Ihnen in den kommenden Jahren hohe Renditen bescheren.

Memeinator (MMTR) hat über 0,8 Mio. $ gesammelt

Wenn neue Token an einer Kryptobörse notiert werden, löst dies in der Regel eine erhebliche Nachfrage aus, die dazu beiträgt, den Preis nach oben zu treiben. Da Memeinator noch nicht an der Börse notiert ist, könnte dies ein weiterer Hinweis darauf sein, dass es noch nicht zu spät ist, in das Token zu investieren.

Noch wichtiger ist, dass die Nachfrage nach MMTR bereits stark aussieht, noch bevor sie an einer Kryptobörse live geht.

Der Vorverkauf hat innerhalb weniger Monate mehr als 0,8 Mio. $ aufgebracht, was darauf hindeutet, dass die Investoren tatsächlich Potenzial in der Mission der totalen Marktdominanz sehen.

Es wird erwartet, dass Memeinator den laufenden Vorverkauf mit einem Gewinn von etwa 132 % beenden wird. Weitere Einzelheiten darüber, was MMTR ist, welche Vision es hat und wie Sie in wenigen Schritten in das Token investieren kann, finden Sie auf der Website hier.

Mehrere Rückenwinde könnten MMTR helfen

Wir haben bereits festgestellt, dass Memeinator zu zwei verschiedenen Märkten gehört: Meme-Coins und künstliche Intelligenz – und beide wachsen mit einem außergewöhnlichen Tempo.

Im Falle der Meme-Coins handelt es sich um einen Markt, der vor der Pandemie noch gar nicht existierte, aber bis Ende letzten Jahres bereits auf einen Wert von über 20 Mrd. $ angewachsen ist. Und dann ist da noch die künstliche Intelligenz, die laut Statista bis zum Ende dieses Jahrzehnts um das Zehnfache wachsen wird.

Extrapoliert man diese Wachstumsraten mit der potenziellen Bitcoin-Rallye, wie Cathie Wood vorgeschlagen hat, könnte MMTR in den kommenden Jahren von mehreren sehr starken Rückenwinden profitieren.

Andere bekannte Namen, die vor kurzem ihre positive Einstellung zu Bitcoin bekräftigt haben, sind der Milliardär und Investor Paul Tudor Jones und Michael Novogratz – der Geschäftsführer von Galaxy Digital.

Klicken Sie hier, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu finden, wie Sie in Memeinator investieren können.