Werden die neuen P2E-Tokens die nächste Hausse einläuten, während Axie Infinity verblasst?

GameFi, die Schnittstelle zwischen Gaming und dezentraler Finanzierung, ist zusammen mit Play-to-Earn (P2E) zu einem integralen Bestandteil des Blockchain-Bereichs geworden. In ähnlicher Weise haben sich P2E-Token bei vielen zu einem Favoriten entwickelt und sind sowohl für Investoren als auch für Enthusiasten attraktiv.

Während die Aufregung um Axie Infinity (AXS) nachlässt, gehen Experten davon aus, dass die nächste Rallye von einer neuen Generation von P2E-Tokens angeführt werden könnte.

Besonders hervorzuheben ist NuggetRush (NUGX), das als eines der Breakout-Projekte der nächsten Hausse gilt. Dies ist zum Teil seinem einzigartigen Gaming-Ansatz zu verdanken, auf den weiter unten näher eingegangen wird und der ihn zu einem der Altcoins macht, die man im Auge behalten sollte.

NuggetRush (NUGX): Ein Top-Juwel in der P2E-Welt

Inmitten der abnehmenden Dominanz von Axie Infinity hat sich NuggetRush als vielversprechender Konkurrent erwiesen. Obwohl es sich um ein Krypto-ICO (Initial Coin Offering) handelt, gab es beim laufenden Vorverkauf eine überwältigende Beteiligung. Da der Token auf dem besten Weg ist, eines der besten ICO-Projekte zu werden, untersuchen wir die Faktoren, die ihn an die Spitze des GameFi-Aufschwungs bringen könnten.

NuggetRush wird im Volksmund als P2E-Meme-Coin bezeichnet. Dies liegt daran, dass es Meme- und P2E-Elemente kombiniert. Das ist noch nicht alles; Es konvergiert mit Impact Gaming, GameFi und einem Community-zentrierten Ansatz.

Dieses von der Community betriebene Spiel zielt darauf ab, den Nutzern die Entscheidungs- und Datenkontrolle zurückzugeben und gleichzeitig verdienstvolle Projekte zu unterstützen. Dazu gehört auch ein Beitrag zur Verbesserung der Situation der handwerklichen Minenarbeiter in Entwicklungsländern.

Ziel des Spiels ist es, ein fesselndes Gameplay zu bieten, das die Spieler mit wertvollen In-Game-Assets belohnt. Da sich das Spiel rund um den Gold- und Mineralienabbau dreht, werden die Spieler Spaß haben und ein Vermögen aufbauen können.

Zu diesem Zweck werden die Spieler entweder durch die Wahl von Charakteren, die als NFTs fungieren, oder durch Partnerschaften mit anderen Spielern Mining-Einrichtungen einrichten. Letztendlich wird NuggetRush mit dieser revolutionären Mischung aus GameFi und Abenteuer mehrere Blockchain-basierte Spieleplattformen in ihrem Bestreben, die beste zu sein, übertreffen.

Der Vorverkauf dieses einzigartigen P2E-Tokens befindet sich derzeit in der ersten Runde. Der Preis beträgt 0,01 $, was laut Analysten das Potenzial hat, nach der Markteinführung um das 45-fache zu steigen. Folglich könnte es sich heute um eine der besten neuen Kryptowährungen handeln, in die man investieren kann.

Axie Infinity (AXS) verliert an Bedeutung

Axie Infinity (AXS) gilt weithin als Pionier des P2E-Spielmodells. Während er einst als das Aushängeschild von P2E gefeiert wurde, ist seine Dominanz inzwischen in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz wird er immer noch als einer der besten Altcoins auf dem Markt eingestuft.

Was sein Wertversprechen angeht, ist Axie Infinity ein Blockchain-basiertes Handels- und Kampfspiel.

Bemerkenswert ist, dass es teilweise im Besitz seiner Spieler ist und von ihnen betrieben wird. Das von beliebten Spielen wie Pokemon inspirierte Spiel ermöglicht es Spielern, tokenbasierte Kreaturen namens Axies zu sammeln, zu züchten, aufzuziehen und zu handeln. Jeder Axie ist ein Non-Fungible Token, der auf dem Marktplatz verwendet oder verkauft werden kann, was ihn wertvoll macht.

Darüber hinaus ist AXS das Herzstück des Axie Infinity-Ökosystems. Es betreibt nicht nur die Spieleplattform, sondern fungiert auch als Governance-Token. Mit anderen Worten: Inhaber können an wichtigen Governance-Abstimmungen teilnehmen.

Nach seiner Marktdominanz seit der Markteinführung entscheiden sich die Anleger jedoch für alternative Projekte mit großem Potenzial. Dies kann auf das Bedürfnis nach spannenderen Spielen und Möglichkeiten, mehr zu verdienen, zurückgeführt werden, was zu einer Abkehr von Axie Infinity führt.

Schlussfolgerung

Während Axie Infinity an Popularität und Akzeptanz verliert, unterstreicht der Aufstieg von P2E-Token der neuen Generation wie NuggetRush die Dynamik des Raums. NuggetRush, eine Mischung aus Meme, einem spannenden P2E-Spiel und GameFi, hat sich als eine der Top-DeFi-Coins entwickelt, die man beobachten sollte. Darüber hinaus ist er mit seinem explosiven Wachstumspotenzial zu einem Favoriten der Investoren geworden.

