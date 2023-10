Unicredit (MIL: UCG) war in diesem Jahr eines der Bankunternehmen mit der besten Wertentwicklung weltweit. Die Aktie kletterte auf 24 € und damit auf den höchsten Stand seit Dezember 2015. Seit dem Tiefststand im Jahr 2022 hat sie um mehr als 225 % zugelegt. Besonders wichtig ist, dass sie in diesem Jahr um über 80 % gestiegen ist, während der Invesco KBW ETF um fast 30 % gefallen ist.

Starke Finanzergebnisse von Unicredit

Unicredit, der größten Bank Italiens, geht es gut, da das Unternehmen weiterhin von den steigenden Zinsen profitiert. Die Finanzergebnisse des Unternehmens zeigten, dass der Nettoumsatz im 3. Quartal um 23 % auf 5,8 Mrd. € stieg. Der Nettozinsertrag stieg dank höherer Zinsen um 455 %.

Die Gebühreneinnahmen gingen um 5 % auf 1,75 Mrd. € zurück, während die Handelserlöse um 27 % auf 499 Mrd. € stiegen. Das Unternehmen plant daher, 6,5 Mrd. € über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre auszuschütten. Außerdem hat sie beschlossen, 1,3 Mrd. € an Rücklagen für die Sondersteuer des Landes bereitzustellen.

Unicredit ist zudem eine der sichersten Banken der Region. Sie hat eine CET1-Quote von 17,19 %, was viel höher ist als bei anderen Banken. JPMorgan beispielsweise, das für seine Festungsbilanz bekannt ist, weist eine CET1-Quote von 13,2 % auf. Auch andere Banken wie Wells Fargo, State Street, Bank of America und Citigroup haben eine CET1-Quote von weniger als 12.

Unicredit weist eine starke Dividendenbilanz auf, auch wenn die italienische Regierung unerwartete Steuern erhebt. Die Dividendenrendite beträgt 4,65 % und ist damit höher als bei anderen Unternehmen. Seine Auszahlungen sind relativ höher als die seiner Mitbewerber.

Die Unicredit-Aktie ist auch relativ billiger als andere europäische Banken wie BNP Paribas, ING, Santander und Credit Agricole. Das KGV liegt bei 5x, während es bei den anderen Banken auf über 6 gestiegen ist.

Prognose für den Aktienkurs von Unicredit

Unicredit-Chart via TradingView

Der Tages-Chart zeigt, dass sich der Unicredit-Aktienkurs in den letzten Monaten in einem starken Aufwärtstrend befand. Am 22. September stieg er auf einen Höchststand von 23,825 €. Die Aktie hat ein starkes Triple-Top-Muster gebildet, dessen Halslinie bei 20,40 € liegt.

Der Aktienkurs von Unicredit stieg über die 50- und 100-Tage-Exponential Moving Averages (EMA). Auch der MACD hat ein rückläufiges Divergenzmuster gebildet. Daher ist Unicredit zwar ein gutes Unternehmen, die technische Analyse deutet jedoch auf weitere Abwärtsbewegungen in den kommenden Tagen hin. Wenn dies geschieht, wird es wahrscheinlich die wichtige Unterstützung bei 20,40 € erneut testen.