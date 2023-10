Kryptowährungen befinden sich in einem Bullenmarkt, der noch eine Weile andauern könnte. Bitcoin hat den entscheidenden Widerstand bei 35.000 $ bereits erneut getestet, während die Gesamtmarktkapitalisierung aller Coins auf über 1,2 Bio. $ gestiegen ist.

Wie ich kürzlich schrieb, ist der Silberstreif am Horizont des Krypto-Winters, dass Bitcoin nicht auf den Nullpunkt abgestürzt ist, während er mit zahlreichen Ereignissen wie dem Zusammenbruch von FTX, hohen Zinsen und dem Niedergang von Terra und seinem Ökosystem kämpft.

Es gibt mehrere Gründe, warum dieser Krypto-Bullenmarkt mehr Spielraum hat. Unternehmen wie Invesco und Blackrock sind dabei, Tausende von Bitcoins für die ETFs einzusammeln.

Außerdem wird die Federal Reserve wahrscheinlich im Jahr 2024 die Zinsen senken, während die Halbierung des Bitcoin im April stattfinden wird. Zusätzlich zu Bitcoin sind hier einige andere Top-Kryptowährungen, die man in diesem Bullenmarkt kaufen könnte.

Chainlink

Ich glaube an den Kauf von Kryptowährungen, die einen nachgewiesenen Nutzen haben. Und in diesem Fall hat Chainlink (LINK) einen der größten Nutzen in der Branche. Das Netzwerk, das Eric Schmidt als Vorstandsmitglied zählt, ist das größte Oracle in der Branche.

Seine Oracles bieten Entwicklern eine Möglichkeit, Off-Chain-Daten mit der On-Chain zu verbinden. Es unterstützt einige der größten DeFi-Player wie Uniswap und Aave. Am wichtigsten ist, dass Chainlink eine Spitzenposition in der Tokenisierungsbranche einnimmt, die ein robustes Wachstum verzeichnet. In dieser Hinsicht sind Quant und Nexera von AllianceBlock weitere ähnliche Coins, die man kaufen kann.

BlackRock's CEO Larry Fink said Chainlink is coming after the financial system. When people aren't distracted by the propaganda of a Bitcoin ETF solving the Institutional Investor and Venture Capitalist problem. #Chainlink will eclipse Bitcoin. pic.twitter.com/v1PXkSH7RJ — Junko Suzuki (@Junko__Suzuki) October 22, 2023

Uniswap

Uniswap (UNI) ist der größte Akteur in der Branche der dezentralen Börsen (DEX). Das Unternehmen betreibt eine Plattform, auf der Menschen Kryptowährungen kaufen und verkaufen können, ohne über zentrale Gatekeeper wie Binance und Coinbase zu gehen.

Uniswap und andere Börsen schneiden gut ab, wenn die Kryptobranche boomt. Dies erklärt, warum der Aktienkurs von Coinbase in diesem Jahr wieder sprunghaft angestiegen ist. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sich der UNI-Token in diesem Krypto-Bullenmarkt gut entwickeln wird.

Tron

Justin Suns Tron (TRX) befand sich bereits zu Beginn des Krypto-Winters in einem großen Aufwärtstrend. Am Dienstag sprang er auf ein Hoch von 0,094 $, den höchsten Stand seit Dezember 2021. Der Coin war ein großer Überlebender des Krypto-Winters.

Einer der Gründe für die Rallye war, dass JustLend, ein wichtiger Teil des Ökosystems, zum viertgrößten Akteur in der DeFi-Branche aufstieg. Es hat einen Total Value Locked (TVL) von über 5,34 Mrd. $. Tron hat außerdem über 1 Million aktive Nutzer.

Da Tron während des Krypto-Bärenmarktes gut abgeschnitten hat, besteht daher die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Coin auf lange Sicht gut entwickeln wird.

Bitcoin Cash, Bitcoin SV und Stacks

Die anderen drei Kryptowährungen, die man während der neuen Hausse kaufen könnte, sind Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV und Stacks (STX). Diese Coins sind wegen ihrer engen Beziehung zu Bitcoin interessant. BCH und BSV sind BTC-Forks, was bedeutet, dass sie eine ähnliche Technologie wie BTC haben.

Stacks hingegen ist eine Plattform, die Smart Contracts für das Ökosystem von Bitcoin bereitstellt. Sie floriert, wenn es Bitcoin gut geht, wie ich kürzlich schrieb.

Einige andere Kryptowährungen, die man während der laufenden Krypto-Hausse kaufen könnte, sind Cardano, Internet Computer, Hedera Hashgraph und Injective.