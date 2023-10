Die deutschen Aktien sind am Mittwoch nach den relativ guten Finanzergebnissen von Deutsche Bank gestiegen. Der DAX-Index, der die größten deutschen Blue-Chip-Unternehmen abbildet, stieg auf 14.800 € und lag damit einige Punkte über dem Tiefststand dieser Woche von 14.642 €.

Die Ergebnisse von Deutsche Bank

Die Deutsche Bank hat in den letzten Jahren einen großen Umschwung erlebt. Das Unternehmen, das vor ein paar Jahren fast zusammenbrach, hat sich zu einem der profitabelsten Unternehmen der Branche entwickelt.

Die am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass der Gewinn in den letzten neun Monaten auf 5 Mrd. € gestiegen ist, während die Erträge um 6 % auf 22,2 Mrd. € zulegten. Dieses Wachstum erfolgte, als die Zinssätze in Europa auf den höchsten Stand aller Zeiten stiegen.

Darüber hinaus stieg der Gewinn der Deutschen Bank nach Steuern auf 3,5 Mrd. €, da die Zuflüsse im Bereich Privatbank und Vermögensverwaltung auf 39 Mrd. € kletterten. Infolgedessen stieg der Aktienkurs von Deustche Bank um über 6%. Die Aktie hat sich von ihrem Jahrestiefststand um mehr als 32 % erholt.

Trotz alledem haben deutsche Aktien immer noch mit großem Gegenwind zu kämpfen. Zum einen operieren Autohersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes Benz in einer neuen Normalität. Während diese Unternehmen die Autoindustrie lange Zeit beherrschten, gibt es nun neue Konkurrenz.

Volkswagen ist aufgrund seines hohen Marktanteils in China anfälliger. Der chinesische Markt wird mittlerweile von chinesischen Marken wie Byd, Li Auto und Nio dominiert. Obwohl das Unternehmen eine Partnerschaft mit Xpeng hat, wird es schwer sein, den Markt wie in der Vergangenheit zu dominieren.

Diese deutschen Automobilhersteller werden auch auf ihrem europäischen Markt von billigen, aber ebenso guten chinesischen Unternehmen überboten. Anfang dieses Monats kündigten die europäischen Behörden eine Untersuchung chinesischer Elektrofahrzeuge an. Die Ermittlungen könnten zu Repressalien seitens der chinesischen Behörden führen.

Auch andere deutsche Unternehmen sehen sich mit großem Gegenwind konfrontiert, da die Geschäftskosten weiter steigen. Infolgedessen ist das Unternehmervertrauen in der Region weiter gesunken. Unternehmen und Privatpersonen haben auch mit steigenden Zinsen zu kämpfen. Wie wir bereits berichteten, ist die europäische Geldmenge M2 im September erneut gesunken.

Prognose für den DAX-Index

DAX-Chart via TradingView

In meinem letzten Artikel über den deutschen DAX habe ich vor einem Rückgang des Indexes gewarnt. Ich verwies auf das steigende Keil-Muster, das eines der besten Zeichen für einen Rückgang ist. Der Index ist nun unter die untere Seite des Keil-Musters gestürzt.

Gleichzeitig ist der Index unter die wichtige Unterstützung bei 15,503 € gerutscht, dem niedrigsten Stand im Juli und August. Der Kurs ist auch unter den 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitt gefallen, während der Relative Strength Index (RSI) zurückgegangen ist.

Daher sind die Aussichten für den Index pessimistisch, wobei die nächste wichtige Marke bei 14,476 € liegt, dem Tiefststand vom 20. März.