Der DAX-Index setzte am Donnerstag seinen unerbittlichen Ausverkauf fort, als die Anleger auf mehrere schwache Finanzergebnisse reagierten. Der Index fiel auf einen Tiefstand von 14.667 €, den niedrigsten Stand seit März 2023. Seit seinem Höchststand in diesem Jahr ist er um mehr als 11 % gefallen, was bedeutet, dass er sich in einer Korrektur befindet.

Ergebnisse von HelloFresh und Siemens Energy

Der DAX-Index wurde am Donnerstag von zwei wichtigen Unternehmen getrieben. Zum einen geriet der angeschlagene Windturbinenhersteller Siemens Energy stark unter Druck, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es Gespräche mit Anlegern und der Regierung über zusätzliches Kapital führt, um seine Bilanz zu stärken.

Siemens Energy ist unter Druck geraten, da die Nachfrage nach Windenergie auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Vor einigen Monaten warnte das Unternehmen, dass es in diesem Jahr über 4,5 Mrd. € verlieren würde. Zusätzlich zum langsamen Wachstum in der Windenergie steht das Unternehmen vor der Herausforderung, fehlerhafte Turbinen zu verkaufen, für deren Reparatur es nun Millionen ausgibt.

Die jüngsten Nachrichten über die Windenergie waren nicht gerade positiv. So wurde bei der letzten Versteigerung von Nordsee-Windparks im Vereinigten Königreich kein Gebot abgegeben. Gleichzeitig warnten mehrere amerikanische Gouverneure Joe Biden, dass der Windsektor mehr staatliche Subventionen benötige.

Das riesige dänische Unternehmen Orsted hat angekündigt, dass es einige seiner Standorte in den USA aufgeben wird. Der Aktienkurs von Siemens Energy ist von seinem Höchststand in diesem Jahr um über 72 % und von seinem Allzeithoch um 80 % eingebrochen.

Unterdessen brach der Aktienkurs von HelloFresh um mehr als 125 ein, nachdem das Unternehmen schwache Ergebnisse veröffentlichte. Insgesamt ist die Aktie von ihrem höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen um mehr als 77 % abgestürzt und bewegt sich nahe dem tiefsten Stand seit 2020.

Der bereinigte Kerngewinn des Essensmarkenherstellers betrug 69,2 Mio. €, während die Zahl der aktiven Kunden auf 7,1 Millionen zurückging. Der Bericht kam einen Tag, nachdem das Unternehmen ein großes Aktienrückkaufprogramm im Wert von 158 Mio. $ ankündigte.

Prognose für den DAX-Index

Am Mittwoch warnte ich, dass der DAX 40-Index trotz der starken Ergebnisse der Deutschen Bank einem großen Risiko eines Abwärtstrends ausgesetzt sei. Auf dem Tages-Chart ist der Index unter die untere Seite des steigenden Keil-Musters gefallen.

Er ist auch unter die 50- und 100-Tage gleitenden Durchschnitte gefallen, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überverkauften Niveau nähert. Daher sind die Aussichten für den Index immer noch pessimistisch, wobei die nächste wichtige Unterstützung bei 14.470 € liegt, dem niedrigsten Stand am 20. März.