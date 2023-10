Whales erwerben 22 Milliarden Shiba Inu (SHIB); Anleger zeigen Interesse an Aave (AAVE) und InQubeta (QUBE)

Die Kryptowährungsbranche entwickelt sich ständig weiter, da die führenden Token auf der Liste der dezentralen Kryptowährungen die Aufmerksamkeit von Anlegern und Enthusiasten auf sich ziehen.

Die Nachricht über die Meme-basierte Kryptowährung Shiba Inu (SHIB) hat Wellen geschlagen, da Investmentgiganten massive Akquisitionen ihres nativen Tokens tätigen. Gleichzeitig richtet sich der Blick der Krypto-Community auf andere bemerkenswerte Assets. Aave (AAVE) und InQubeta (QUBE) sind Top-Kryptowährungen, die einzigartige Wertversprechen bieten und das Vertrauen der Anleger gewinnen.

Aave ist eine dezentrale Finanzplattform (DeFi), die die Möglichkeit stärkt, Krypto-Assets ohne Zwischenhändler zu verleihen und zu kaufen. Unterdessen ist InQubeta ein bevorstehendes Blockchain-ICO, das innovative Lösungen für die KI-Branche bietet, die auf trendigen NFTs (Non-Fungible Tokens) basieren.

Dieser Artikel befasst sich mit den Reisen dieser Token und beleuchtet das Wiederaufleben von Shiba Inu sowie die Merkmale von Aave und InQubeta, die zu diesem Anstieg des Anlegerinteresses geführt haben.

InQubeta (QUBE): Vielversprechende Innovation mit einzigartigen Funktionen

InQubeta steht an vorderster Front der dezentralen Kryptowährungsliste, da der Vorverkauf die Erwartungen übersteigt. Dieser Top-Krypto-Token hat mit seinen einzigartigen Eigenschaften und seinem Investitionspotenzial das Interesse von Krypto-Investoren geweckt.

Das Projekt hat durch den QUBE-Vorverkauf über 3,8 Mio. $ aufgebracht, da die Anleger sich auf den Kauf von Token stürzen. Seit Beginn der aktuellen Vorverkaufsphase wurden über 413 Millionen QUBE-Token verkauft. Der Vorverkaufserfolg des Tokens ist bedeutsam, da die gesammelten Mittel nur aus vier von zehn Phasen stammen.

Da weniger als 14 % der für diese Phase zugeteilten Token übrig sind, bemühen sich Anleger darum, QUBE-Token zum DeFi-Coin-Preis von 0,0133 $ zu kaufen – bevor er in der fünften Phase auf 0,0161 $ steigt.

Das Interesse der Anleger an InQubeta ist nicht nur auf den durchschlagenden Vorverkaufserfolg und das Zukunftspotenzial zurückzuführen, sondern auch auf eine Reihe anderer Merkmale. Dazu gehören die Wachstumsperspektiven des Projekts im Bereich der KI-Technologie-Startups und ein Investitionsmodell, das sich trendige NFTs zunutze macht, um fraktionierte Investitionen in diese Startups zu ermöglichen.

Das Projekt führt außerdem einen Staking-Mechanismus ein, der Anlegern Belohnungen aus einem Staking-Pool bietet, der durch eine Steuer von 5 % auf alle Transaktionen im Netzwerk finanziert wird. Anleger sind fasziniert von dem Potenzial, das sich aus diesem Blockchain-ICO und seiner Verschmelzung der KI- und Kryptoindustrie ergeben könnte.

Shiba Inu (SHIB): Eine neue Reise nach großen Akquisitionen

In den letzten Monaten ist Shiba Inu, ein Top-Meme-Coin, tiefer in die Krypto-Bärenfalle geraten, da der Preis deutlich gefallen ist. Allerdings sind Anleger zunehmend gespannt auf die Möglichkeit eines Preisanstiegs bei diesem digitalen Asset, wobie Whales eine riesige Menge an SHIB-Tokens erworben haben.

Laut Arkham Intelligence, einer für Blockchain-Analysen bekannten Agentur, wurden in zwei Transaktionen 22,38 Milliarden Token in weniger als 10 Minuten gekauft.

Nach diesem beeindruckenden Kauf mit einem Marktwert von über 150.000 $ nähert sich SHIB langsam einem entscheidenden Widerstand von 0,000007 $. Ein weiterer Whale kaufte Anfang des Monats 4,5 Billionen SHIB, was auf weitere Käufe in dieser Kryptowährung hindeutet.

Auch wenn Shiba Inu mehr Zufluss und Vertrauen von Whales verzeichnet, zeigt sein Marktwert, dass er noch keinen Ausbruch geschafft hat. Shiba Inu muss seinen entscheidenden Widerstand erreichen, um vollständig aus dem Bärenmarkt auszubrechen.

Aave (AAVE): Aufstieg zur Bekanntheit

Aave ist ein DeFi-Protokoll mit einer bemerkenswerten Präsenz in der Kryptowährungslandschaft. Dieses Projekt erregt mit seinem einzigartigen Ansatz zur dezentralen Kreditvergabe und -aufnahme die Aufmerksamkeit von Anleger.

Die Plattform bietet Nutzern die Möglichkeit, diese Aktivitäten ohne traditionelle Mittelsmänner wie Banken abzuwickeln, wodurch die Notwendigkeit der Verwaltung von Drittmitteln entfällt. Alle Transaktionen werden mithilfe von Smart Contracts in Code geschrieben und mit dem plattformeigenen Token AAVE abgeschlossen.

Der derzeitige Trend auf dem Markt konzentriert sich auf Anleger, die ihre Rendite maximieren und gleichzeitig das Risiko minimieren wollen. Die Fähigkeit von Aave, den Nutzern stabile und variable Zinsoptionen für Einlagen zu bieten, war ein attraktives Merkmal, das das Projekt ins Rampenlicht rückte.

Die Schlüsselrolle von Aave, die Kluft zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der dezentralisierten Zukunft der Blockchain zu überbrücken, stärkt weiterhin seine Aussichten.

Schlussfolgerung

Wie immer erlebt der Kryptowährungsmarkt seinen gerechten Anteil an Verschiebungen. Whales erwerben bedeutende Anteile an SHIB und geben dem Meme-Coin eine Chance, gegen einen anhaltenden Bärenmarkt zu kämpfen. Das wachsende Interesse der Anleger an AAVE und QUBE signalisiert einen Wandel in der Branche hin zu innovativen Projekten mit vielversprechendem Nutzen. Da der Vorverkauf von InQubeta weiterhin einen durchschlagenden Erfolg verzeichnet, halten die Anleger möglicherweise Ausschau nach den potenziellen Vorteilen seiner einzigartigen Funktionen und KI-Tech-Projekte.

